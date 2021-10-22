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PKK’nın evlerinden ettiği Haleplilerden protesto gösterisi

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PKK tarafından evlerinden edilen halk, evlerine dönebilmek için eylem yaptı. Göstericiler, eylemde Türkiye’ye ve Türk askerine destek sloganları attı.

Haberde İnsan 22.10.2021, 17:15
PKK’nın evlerinden ettiği Haleplilerden protesto gösterisi

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PKK tarafından evlerinden edilen halk, evlerine dönebilmek için eylem yaptı. Göstericiler, eylemde Türkiye’ye ve Türk askerine destek sloganları attı.

Halep’in Azez ilçesinde yaşayanlar, PKK baskısı ile evlerinden çıkarılmıştı. PKK tarafından evlerinden edilen Halep halkı, ellerinde Türk bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi. Gösteride terör örgütüne yönelik operasyonları ve bölgedeki yaşama destekleri nedeniyle Türkiye ve Türk askerine destek sloganları atıldı. Evlerine geri dönmek ve PKK baskısının bitmesini isteyen vatandaşlar, PKK’nın yurtlarını terk etmesi çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Sahm Arfad, "Evlerimize geri dönmek ve sesimizi duyurmak istediğimiz için bu eylemi yapıyoruz. Yaklaşık 6 yıldır evlerimizden uzakta, çadırlarda yaşıyoruz. Biz yaklaşık 200 bin zulüm görmüş göçmeniz. Bu toprakların asıl sahibi olarak PKK’ya sesleniyoruz. Evlerimize dönmek istiyoruz. PKK’nın da operasyonlarının bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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