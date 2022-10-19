PKK’lı teröristlerin 30 yıl önce katlettiği 19 sivilin acısı ilk gün gibi yüreklerde

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 30 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından köy minibüsünden indirilen ve şehit edilen 19 sivil şehidin acısı, yüreklerdeki yerini ilk günkü gibi koruyor.

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında 20 Ekim 1992 yılında PKK’lı teröristlerce köy otobüsü durdurularak araç içinde bulunan 26 kişi taranmıştı. 19 kişinin şehit olduğu katliamda 7 kişi ölü taklidi yaparak yaralı olarak kurtulmuştu. Biri köy muhtarı, biri asker, biri üç günlük evli, biri hamile olmak üzere 19 şehidin katledildiği olayın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, olayı anlatan şehit yakınları acıyı hala ilk gün ki gibi yaşadıklarını söyledi.

“içimiz aynı şekilde yanıyor”

30 yıl önceki katliamda şehit olan muhtar Timur Öztaş’ın oğlu Mehmet Öztaş, o günden beri aynı acıyı yaşadıklarını söyledi. Öztaş, “Babam muhtardı. O gün köylülerin işini görmek için Solhan’a gitti bizde onu köyde bekliyorduk. Ben o zaman 20 yaşındaydım. 8 kardeştik en büyüğü bendim. Babam gitti, akşam minibüs dönerken haber geldi dediler olay olmuş. Biz de o gece oraya gittik. Gittik hiç kimse sağ kalmamıştı. 7 yaralı vardı onlarda devlet tarafından götürüldü. Ondan sonra biz cenazelerimizi getirdik defnettik. Çok feci bir olaydı, çok sıkıntılıydı. O günden beri biz aynı acıyı yaşıyoruz. O gün ki keder neyse aynı şekilde devam ediyor, içimiz aynı şekilde yanıyor. Olayın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acımız aynı devam ediyor. Elhamdülillah şükür devlet bize sahip çıktı. Kardeşlerimiz göreve girdi. Bütün şehitlerimize sahip çıktılar. Bugünlere geldik Allah razı olsun” dedi.

“Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin”

Katliamda ağabeyini kaybeden şehit yakını Nihat Alp, “Ziya Özcan askerdi, Timur Öztaş Muhtardı, Ömer Ölmez azasıydı, Eşref İde üç günlük damattı. Mahmut Alp nişanlıydı. Keje Kaya hamileydi kocasıyla beraberdi. Toplam 19 şehidimiz vardı. Devlet bize sahip çıktı. Acımız hala devam ediyor. Biz göreve girdik. Ben Kültür Merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çalışıyorum kütüphanedeyim. Devlete çok teşekkür ediyorum bize sahip çıkmış hala da çıkıyor. Allah devletimizden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

PKK’lılar tarafından şehit edilen vatandaşların içinde 3 günlük damat, hamile kadın, sülüs kağıdını almış asker adayı gibi kişilerin olduğunu belirten Solhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, 19 şehitten 13’ünün Hazarşah’ta defnedildiğini söyledi.

Şehitlerin kabirlerindeki bayrakları yenilediklerini de aktaran Özdemir, “Hazarşah’ın yarım otobüsü ilçe merkezine servis yaparken daha önce PKK militanları tarafından takip edilmiş dönüş yaparken Aksakal mevkiinde aracı durdurarak vatandaşlarımızı katletmişler. Vatandaşlarımızı araçtan indirerek kimlik kontrolü yapmışlar önce. Hazarşahlı olmayan var mı diye sormuşlar. İndirince herkesin Hazarşahlı olduğunu öğrenince hepsini taramışlar. 19 şehidimiz var ama bunun yanında 7 yaralımız var. Yaralılar ölü taklidi yaparak kurtulmuşlar. Şehitlerimizin içinde Ziya Özcan isimli şehidimiz sülüs kağıdını almış askere gitmek üzere köye gelerek ikinci gün askere gidecekti olay yerinde şehit olmuş. Yine Mahmut oğlu Eşref İde var, üç günlük evliymiş. Mahmut Alp nişanlıymış. Yine şehitlerimizin içinde Keje Kaya var. Keje Kaya da hamileymiş. Eşiyle birlikte olay yerinde şehit oluyorlar. Yaralılarımızdan kurtulanlara devletimiz onlara şu an gazilik unvanı vermiş. Onlara da Allah uzun ömürler versin onlarda hayatlarını bir şekilde idame ettiriyorlar. Şehitlerimizin mezarlarını aileleri, köylüler sürekli gelip dua ediyorlar temizliğini yapıyorlar. Bizlerde Aile Sosyal Hizmetler olarak sürekli aile ziyaretleri yaparken gelirken sürekli şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda bende bir şehit çocuğu olduğum için şehit çocuklarını gördüğümde aynı kendi olayımı yeniden yaşamış oluyorum. Dolayısıyla onlar benim için biraz daha önceliklidir. Şehit ve gazi denildiği zaman ben bir adım daha öncelikliyim onlara karşı. Bende bu şehit mezarlarını ziyarete geldiğimde kendi olayımın anını yaşıyorum. Dolayısıyla bütün şehitlerimizin mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun” dedi.

Olayın geçmişi

PKK’lı teröristler tarafından 20 Ekim 1992 tarihinde Hazarşah köyüne bağlı aksakal mezrasında çeşme mevkiinde köy otobüsünü durdurularak otobüste bulunan 26 kişi kurşuna dizilmişti. Olayda 19 sivil şehit olurken 7 kişi yaralı olarak kurtuldu.