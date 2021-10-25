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PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında anıldı

Erzurum’da 28 yıl önce Yavi Mahallesi’nde terör örgütü PKK tarafından 33 kişi köyün kahvehanesinde kurşuna dizilerek şehit edildi. Şehit edilen 33 kişi mezarları başında anıldı.

Haberde İnsan 25.10.2021, 15:11
PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında anıldı

Erzurum’da 28 yıl önce Yavi Mahallesi’nde terör örgütü PKK tarafından 33 kişi köyün kahvehanesinde kurşuna dizilerek şehit edildi. Şehit edilen 33 kişi mezarları başında anıldı.

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi 25 Ekim 1993 yılında dönemin en büyük katliamlarından birine şahit oldu. Yaşları 20-25 arasında değişen ve gasp ettikleri kamyonetle Yavi’ye asker kılığında gelen PKK’lı grup, televizyon izlemek için kahvehanede toplanan insanları kimlik kontrolü yapacağız diyerek sıraya dizdi. Daha sonra ellerindeki silahları köy halkına doğrultan terör örgütü mensupları onlarca sivili yaylım ateşine tuttu.

Yaşanan katliamda 5’i çocuk 33 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütünün en kanlı katliamlarından birini yaşayan Yavi halkı aradan geçen 28 yıla rağmen katliamın izlerini unutmadı. Düzenlenen programla Yavi şehitleri mezarları başında anıldı.

Anma programına Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Şehitler için yapılan saygı atışının ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Yavi katliamının PKK’nın ne kadar kalleş ve hain olduklarını bir kez daha gösterdikleri bir eylem olduğunu ifade ederek, “1993 tarihinde PKK ne kadar hain ve kalleş olduğunu bir kez daha göstermişti. 33 vatandaşımızı burada kahvehanede katlettiler. Katliamı yapan teröristler daha sonra öldürüldü. Çok daha yoğun şiddetle geçen yıllardı o zamanlar, her yerde eylem yapma derdindeydi. Devletimiz bugün onları bitme noktasına getirdi. Bu yüce millet etle tırnak olma özelliğini kaybetmedi. Bizim Kürt ve alevi kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ben Vali olarak herkesin emrindeyim. Bizim sorunumuz bu ülkeyi bölmek isteyenlerle. Onlara asla izin vermeyeceğiz” dedi.

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