PKK öldürür, Türk polisi hayat kurtarır

Adana Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’de kök hücre nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya umut olmak için Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa ithaf edilen bir kök hücre kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında polisler kan verdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türkiye’de yaklaşık 5 bin kök hücre bekleyen hastaya umut olmak amacıyla emniyet teşkilatı olarak Kızılay’a kan bağışı yapma kararı aldı. Polis kampanyayı da Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa ithaf edip, onlar içinde kan verilen alana 13 Türk bayrağı astı.

Kızılay Adana Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında şube müdürleri ve çok sayıda polis kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk polisinin millet için canını vermeye hazır olduğunu ifade ederek, “Kanımızla, vatandaşlarımızı yaşatmak için bir araya geldik. Kış günlerinde kan stoklarında bir düşüş oluyor. Biz de gelenek haline getirdiğimiz gibi bu stokları artırmak amacıyla, kan bağışında bulunuyoruz. Aynı zamanda kök hücre bağışıyla hem personelimize hem de vatandaşımıza örnek olacağız. Geçtiğimiz yıllarda kök hücre bağışında bulunan emniyet mensubu arkadaşlarımızın, uyum sağladığı çocukların hayatını kurtardığını gördük. Bugün de aynı şekilde duyarlılık göstererek, bağışta bulunacağız” diye konuştu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise kampanya dolayısıyla toplum güvenliğini sağlayan polis teşkilatının kan vererek, tanımadığı kişilere iyiliği bulaştırdığını, periyodik olarak bu kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Bu arada, daha önceki kampanyada kan bağışında bulunan iki polisin kök hücresi iki kişiye uymuş, onların hayatını kurtarmıştı.