Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya (24), memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’de son yolculuğuna uğurlandı.

Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeniköy Camii’ne getirildi. Cenaze töreni boyunca annesi Nazire Cankaya, babası Niyazi Cankaya, kardeşi Oğuzhan Cankaya ve şehidin nişanlısı Esra Doğru gözyaşlarına hakim olamadı. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Cankaya’nın tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde kabristana götürüldü.

Şehidin cenaze namazına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Şehit Cankaya, daha sonra dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.