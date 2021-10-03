Piton yılanı ile korkularını yenmeye çalıştılar

Tokat’ta çocukların yanı sıra yetişkinler yaklaşık 3 metre uzunluğundaki piton yılanı ile korkularını yenmeye çalıştı.

Tokat Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Yöresel Ürünler Fuarı’nın son günü oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Güneşli havada fuarı gezen vatandaşlar piton şovuna ilgi gösterdi. Çocukların yanı sıra vatandaşlar 20 yaşındaki ‘Suzi’ isimli piton yılanına dokunarak, boynuna dolayarak cesaret örneği sergiledi. Uzun yıllar sirklerde çalışan Şamil Arslan, insanların yılana karşı ön yargısını yıkmaya çalıştığını söyledi. Çocuklara yılanı sevdirmeyi amaç edindiğini ifade eden Arslan, "Yılana olan ön yargıyı yıkmaya çalışıyorum. Yıllardır çocukluğumuzdan beri yılana karşı ‘yılan gibi soğuk’, ‘yılan gözlü’ gibi bir sürü ön yargı var. Tabi ki böyle değil. O da dünyaya gelmiş bir varlık. Zehirlisi, zehirsizi var. Bizim sahnede kullandığımız yılan teraryum hayvanıdır. Bu yılana yaklaşık 20 yıldır bakıyorum. Kesinlikle zararsız" diye konuştu.