Pınar Akın kimdir? Baraj dizisi Azra rolünü kim oynuyor?

Ünlü sanatçı ve oyuncu Feride Hilal Akın, ablasıdır.

Glamorous Celebrity Management Agency – GCMO oyunculuk ajansına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir Youtuber olarak ise 21 Aralık 2017 yılında internet dünyasında yer almaya başlamıştır. Çok kısa sürede binlerce aboneye ulaşmıştır.

2018 yılının Mart ayı itibariyle 32 Bin civarında İnstagram takipçisi ve 65 Bin Youtube abonesi bulunmaktadır. Terazi burcudur.