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Pınar Akın kimdir? Baraj dizisi Azra rolünü kim oynuyor?
Pınar Akın son dönemlerde Youtube üzerinden Halil Söyletmez ile birlikte çektikleri videolar ile dikkatleri üzerine çekti. 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Haberde İnsan 16.03.2021, 23:18
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Ünlü sanatçı ve oyuncu Feride Hilal Akın, ablasıdır.
Glamorous Celebrity Management Agency – GCMO oyunculuk ajansına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir Youtuber olarak ise 21 Aralık 2017 yılında internet dünyasında yer almaya başlamıştır. Çok kısa sürede binlerce aboneye ulaşmıştır.
2018 yılının Mart ayı itibariyle 32 Bin civarında İnstagram takipçisi ve 65 Bin Youtube abonesi bulunmaktadır. Terazi burcudur.