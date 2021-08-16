Pilot Serkan Mirzaoğlu’nun cenazesi memleketi Elazığ’a getirildi

Kahramanmaraş’taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu’nun naaşı Elazığ’a getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına dün müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Türk pilot Serkan Mirzaoğlu, Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a getirildi.

Hayatını kaybeden pilotun Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ Havalimanı’nda Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Orman Bölge Müdürü Muhammed Sait Çetin ve ailesi tarafından karşılandı. Mirzaoğlu’nun cenazesi cenaze aracına konularak Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle namazının ardından Gezin beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.