Pide fiyatları yüz güldürdü

Ülke genelinde 10 TL ve üzeri fiyatlardan satılan pide Erzurum’da 8 liradan sofralara ulaşıyor.

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için fırıncılar yoğun bir mesai yapıyor. Vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalışan fırıncılar iftar saatine kadar sıcak pide çıkarmaya devam ediyor.

Erzurum’da bu Ramazan ayında 350 gram pide 8 liradan sofralarda yerini alıyor. Bazı fırınların ise kampanya yaparak 8 liranın altında da satış yaptığını dile getiren Çetin Küçüközdemir, “Ramazan çok güzel gidiyor. Bu yıl rekabet de var Erzurum’da ekmekte. Ekmek ülke genelinde birçok yerde 10 liranın üzerinde fakat bizde 8 lira ekmek. Hatta bazı fırınlar kampanya yapmışlar 8 liranın altında veren fırınlar da var. Sipariş yoğunluğu çok fazla yetiştiremiyoruz, biz Erzurum’da en çok pide satan fırınlardan biriyiz şükürler olsun bizi de kurtarıyor. 350 gram Ramazan pidesi 8 lira. Biz gece mesaisi yapmıyoruz, gündüz çalışıyoruz. Gece sadece hamur hazırlığını yapıp gündüz de bu hamurumuzu ekmek yapıp çıkarıyoruz" diye konuştu.