Peyzaj teknikeri KDK’nın kararıyla mimarlar için öngörülen zam ve tazminattan yararlandı

Peyzaj teknikeri unvanıyla çalışma hayatını sürdüren bir vatandaş, üst öğrenim zam, tazminat ve özel hizmet tazminatından yararlanmak için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. KDK, vatandaşın sorunlarını gidererek, öngörülen zam ve tazminattan yararlanmasını sağladı.

Üniversitede peyzaj teknikeri unvanında çalışan bir vatandaş, 2020 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduğunu, diplomasını çalıştığı kuruma verdiğini ve teknik hizmetler sınıfı için öngörülen üst öğrenim zam, tazminat ve özel hizmet tazminatı hakkında tebliğ tarihinden itibaren yararlanamadığını belirterek, üst öğrenim hakkında belirleyici ilgili kanunun hükümleri doğrultusunda zam ve tazminatlardan faydalanması için konuyu Ombudsmana taşıdı. Konuyu inceleyen Kamu

Denetçiliği Kurumu, başvuranın özel hizmet tazminatından yararlanabilmesi için kadroya atanma şartı aranmayacağını, somut olayda olduğu gibi “peyzaj mimarı” kariyerine haiz olmanın yeterli kabul edilebileceğini tespit ederek, ilgili kanunda yer alan mimarlar için öngörülen zamlar ile özel hizmet tazminatından yararlanabileceğini belirledi. Yaptığı incelemeler sonucunda başvurucuyu haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucuyla ilgili kanun çerçevesinde özel hizmet tazminatının ödenmesi yönünde ilgili üniversitesi rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ilgili üniversiteye verdiği tavsiye kararı üzerine başvurucunun mağduriyeti giderildi. İlgili üniversite, başvurucunun mimarlar için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırıldığı bilgisini Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirdi. KDK’nın verdiği karar ile bu tür sorun yaşayan binlerce vatandaşın mağduriyeti giderilecek.