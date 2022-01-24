Pendik’te kayaksever bahçede snowboard yaptı, çocuklar poşetle eşlik etti

Pendik’te bir sitenin bahçesinde kayaksever Murat Güneş, karlı zeminin donmasını fırsat bilerek snowboard yapınca sitede bulunan çocuklar da poşet ve tahta ile kendisine eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar havadan görüntülendi.

Pendik’te etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bunu fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar sokaklara akın etti. Kayakseverlerden Murat Güneş ise bulunduğu sitenin bahçesinde karlı zeminin donmasını fırsat bilerek snowboard yaptı. Bunu gören site çocukları da ellerinde poşet ve tahtalarla Güneş’e eşlik ederek kaydı. Kayaksever Murat Güneş’in ve çocukların keyifli vakit geçirdiği o renkli anlar drone ile görüntülendi.

“Kayak çok zevkli, burada maliyeti biraz sıfıra indirmiş oluyoruz”

Kayaksever Murat Güneş, “Bu hafta sonu beklenen kar yağdı. Bizde sokaklarda kar bulamadığımız için site içerisindeki müsait alanlarda kayağımızı gerçekleştirdik. Kayak çok zevkli, burada maliyeti biraz sıfıra indirmiş oluyoruz. Masraftan da kaçındık. Gördüğünüz gibi çok yüksek rakımlı olmasa da pist oluşmuş durumda. Buradaki genç arkadaşlarımız ile beraber güzel bir kayak etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

"Genç kardeşlerim, naylon, leğen hatta metal tepsilerle kayıyor"

Güneş, “Genç kardeşlerim, naylon, leğen hatta metal tepsilerle kayıyorlar. Genç kardeşlerim bende de sonowboard gördüklerinde, nasıl öğrendiklerimi, nasıl öğrenebileceklerini soruyorlar. Snowboard eğitiminden biraz bahsetmiş olduk. Kendileri de şuan eğitim alıyorlar. İlerde de snowboard ve kayağa yönlendirmek için de kendilerine güzel bir örnek teşkil ettik. Burası araçların olmadığı, park ettiği güvenli bir alan, peş peşe kayarak güvenli bir şekilde kayıyoruz" ifadelerini kullandı.