Pendik’te kaldırıma yuva yapan martı için ekipler teyakkuza geçti

Pendik’te cadde üzerinde kaldırımdaki çam ağacının dibinde kuluçkaya yatan martının yumurtasını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Pendik Belediyesi’ne bağlı ekipler, yumurtayı korumak için yuvayı ahşap çitlerle çevirdi. Koruma altına alınan martı yumurtasından yavru martının dünyaya gelmesi için ekipler gün sayıyor.

Pendik’te bir vatandaş geçtiğimiz günlerde işlek bir cadde kenarında, kaldırımın üzerinde bulunan çam ağacının dibinde bir martının kuluçkaya yattığına dair Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e sosyal medyadan mesaj attı. Başkan Cin’in talimatı üzerine harekete geçen ekipler, ihbar edilen yere gelerek dişi martının kaldırımdaki çam ağacının dibine otlar ve ağaç parçalarıyla yuva yapıp yumurta bıraktığını görünce, martı yumurtasını diğer sokak hayvanlarından korumak için çitlerle çevirdi. Yoldan geçen vatandaşlar, kahverengi benekli martı yumurtasını görünce büyük şaşkınlık yaşarken dişi martının ise yumurtasını korumak için zaman zaman yuvayı kontrol ettiği görüldü. Yumurtasını kuluçkaya bırakan martının yavrusunun 4 haftanın sonunda yumurtayı çatlatarak dünyaya gözlerini açması beklenirken, minik yavrunun dünyaya gelmesi için ekipler gün sayıyor.

“Martının çam ağacının dibine yumurta bıraktığını gördük”

Pendik Belediyesi ekiplerinden Murat Karabulut, “Sabah saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine geldik. Bir martının çam ağacının dibine yumurta bıraktığını gördük. Hemen anında insanların ve sokak hayvanlarının temasından korumak için üzerine kafes yaptık. Kontrolümüz altına aldık. Bundan sonra takibe devam edeceğiz. İnşallah bize yavruyu görmek de nasip olur” dedi.