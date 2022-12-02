Pendik’te Engelliler Günü’ne özel dostluk maçı: Hakim ve savcılar sahaya çıktı

Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi iş birliğinde Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında hakim, savcı ve başsavcı vekillerinin de bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı arasında dostluk maçı yapıldı. Maçı eski futbol hakemi Ahmet Çakar ile Cüneyt Çakır yönetirken, renkli anlara sahne olan maç havadan görüntülendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Pendik Belediye Başkanlığı iş birliğinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılardan oluşan karma takım ile Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı arasında dostluk maçı yapıldı. Yenişehir Osmanlı Bulvarı Ampute Futbol Sahası’nda oynanan maçı eski futbol hakemi Ahmet Çakar ile Cüneyt Çakır yönetti. Dostluğun kazandığı maç, heyecanlı anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştık. Geçen yıl başlatmış olduğumuz Pendik Belediyesi Ampute Takımıyla Anadolu Adliyesindeki yargı mensubu arkadaşlarımızın gösteri maçı olacak. Ampute takımımızın başarıları devam ediyor. Akşam engelli kardeşlerimize Metin Şentürk sanatçımızın bir konseri olacak. Bu şekilde onların bugünü dolu dolu kutlamasını sağlamaya çalışacağız” dedi.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, “Bugün çok güzel bir aktivite için bir aradayız. Amacımız beraber ne yapabiliriz, bunu göstermek istedik. Yeter ki biz kafamızdaki engelleri kaldıralım. Engelli diye bir şey yok salonda. Yeter ki bununla ilgili her türlü şartı donanımı hazırlayalım” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan beynimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldırmak”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Çok anlamlı bir günün arefesinde bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Türk milletinin gururu olan Ampute Futbol Takımımız ile İstanbul Anadolu Adliyesi, Pendik Belediyesinin ortak organizasyonunda bir araya geldik. Ampute Milli Takımı bizim gururumuz. Türk milletinin kendine inandıktan ve güvendikten sonra neler yapacağını göstermiştir bizlere. Türklük şuuruyla hareket ettiğimiz zaman yüreğimizde o ruhu taşıdığımızda hiçbir engel tanımayacağımızı göstermiştir. Bizlere iyi bir örnek olmuştur. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Önemli olan beynimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldırmak” diye konuştu.

“Onlar bizim şampiyonlarımız”

Başsavcı Vekili Önder Yaman, “Geçen yıl da benzer bir faaliyetin içerisinde Anadolu Adliyesi olarak yer aldık. Bundan gerçekten çok keyif aldık. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Pendik Ampute Takımıyla birazdan bir gösteri maçı yapacağız. Engelli kardeşlerimiz her alanda sanatta, sporda, eğitimde hiçbir engel tanımadıklarını zaten bize ispatlıyorlar. Onlar bizim şampiyonlarımız. Her birine sağlık, başarı diliyorum” şeklinde konuştu.

Maçı yöneten FİFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, etkinliğin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak için Pendik Belediyesi’nin düzenlediği anlamlı bir organizasyon olduğunu belirterek, “Biz de destek olmak için buradayız. Aslında sadece tek bir gün olarak bakmamak lazım. Hayatın her anında bunu hissetmek, yaşamak ve bunun bilincinde olmak gerekiyor” dedi.

“Özel maçlarımızdan birini oynayacağız”

Ampute futbol takımı oyuncularından Zülfücan Demirpınar ise, “Bizim için lig maçlarından ziyade daha özel maçlarımızdan birini oynayacağız birazdan. Hakemlerimiz birbirinden değerli. Sonuç belli değil. Organizasyon çok güzel, biz de Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak bu organizasyona katılım sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.