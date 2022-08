Pendik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Pendik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı, şarkıcı Fettah Can’ın verdiği konserle coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Fettah Can’ın şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, Büyük Zafer’in 100. yılına ulaşmasının gurur ve mutluluğunu yaşadı.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü, Pendik’te de coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Millet Bahçesi’nde şarkıcı Fettah Can konser verdi. Adeta şölen havasında kutlanan programa her yaştan binlerce vatandaş katıldı. Seyircilerin coşkulu bekleyişi ve telefon ışıklarını yakması ile birlikte sahneye çıkan Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, şarkılarını Zafer Bayramı için seslendirdi. Binlerce sanatsever ellerinde Türk bayrağı ile kulakların pasını silen şarkılara eşlik edip Büyük Zafer’in 100. yılına ulaşmasının gurur ve mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı Fettah Can, Pendik Belediyesi’nin ev sahipliği için Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkürlerini ileterek vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaya geldik”

Konsere gelen Fatma Yüce adlı vatandaş, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaya geldik. Fettah Can konserine geldik. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bu güzel program için Pendik Belediyesi’ne teşekkür ederiz" dedi.

Deniz Burak Özatanalı isimli vatandaş ise, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Fettah Can konseri olduğunu duyduk. Ve buraya geldik. Pendik Belediyesine teşekkür ederim. Ayrıca Üniversitesi öğrencisiyim. Bizlere destek verdiği için gerçekten ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.