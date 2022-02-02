Pendik’te 13 çift, 02.02.2022 tarihinde nikah masasına oturdu

Pendik’te evlenme tarihlerinin özel olmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde nikah salonlarını doldurdu. Aylar öncesinden "02.02.2022"de nikah kıydırmak için başvuran 13 çift, iyi günde, kötü günde bir ömür için “Evet” dedi.

Pendik’te evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler Pendik Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Aylar öncesinden "02.02.2022" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran 13 çift, nikah masasına oturdu. Çiftler, iyi günde, kötü günde bir ömür için “Evet” diyerek dünya evine girdi. 13 çiftin evlilik işlemleri yarım saatlik aralarla gerçekleştirildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, dünya evine giren çiftlere nikah memuru aracılığıyla fincan takımı hediye etti. Mutluluk ve heyecanın bir arada olduğu o duygu dolu anlar kameralara yansıdı.

Özel tarihte dünya evine giren Meltem Dağlı, “ Çok mutluyuz, ailemiz ile birlikte geldik. Çok heyecanlıyız özellikle bu tarihi seçmek için günler öncesinden başvurduk. İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz” dedi.

“02.02.2022 tarihini bilerek erken seçen çiftlerden olduk”

Dünya evine girenlerden Atakan Dağlı ise, “Ben de çok mutluyum. Bu 02.02.2022 tarihini bilerek erken seçen çiftlerden olduk. seçtik. Unutamadığımız bir tarih olsun. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Mutluluğumuz inşallah 2088’e kadar devam eder”

Davut Çakır ise, “Heyecanlıyız, bu tarihi bilerek seçtik, inşallah 2088’e kadar devam eder, mutluyuz" diye konuştu.