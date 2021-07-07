Pençe-Şimşek operasyonu gazisi Yüzer, hastanede evlendi

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında bölgede görevini sürdürdüğü esnada bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen EYP’nin patlaması sonucu gazi olan, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nişanlısı Funda Nur Baykuş ile tedavi gördüğü hastanede dünya evine girdi.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında bölgede görevini icra eden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu gazi oldu. Tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilen gazi Yüzer, nişanlısı Funda Nur Baykuş ile tedavi gördüğü hastanede birleştirdi. Hastanede tedavisini gerçekleştiren sağlık çalışanlarının ve silah arkadaşlarının katıldığı nikah töreninde şahitler huzurunda ‘evet’ diyen çiftin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Genç çiftin nikahlarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren ile hastanenin Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği Sorumlu Hemşiresi Meliha Aslı Dağdeviren oldu.

“Gazilik bir şereftir, Allah bana bunu nasip etti”

Bugünü uzun zamandır beklediğini ve çok mutlu olduğunu belirten gazi İbrahim Yüzer, “Uzun zamandır bugünü bekliyordum zaten. Görev icabıyla Türkiye’ye nadir geliyordum. Genelde yurtdışı bölgelerde görev yaptım. Bu sene zaten düğünüzüm vardı Allah’ın izniyle. Nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda. Mutluyum yani. Allah sevdiğime bağışladı beni. Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti. İnşallah ilerleyen zamanda birlikte her şeyin üstesinden geleceğime eminim. Zaten beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En çok moral motivasyonu o verdi bana. Bundan sonra da inşallah bir ömür boyu kendisiyle bir arada olmayı istiyorum. 2 buçuk aydır hastanedeyim. Bu süreç zarfında beni hiç yalnız bırakmadı. Bundan sonra da hiç bırakacağını düşünmüyorum. Hem bizim açımızdan hem de arkadaşlar açısından bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Hayatın bitmediğini, devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Bir gazini eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey”

Gazi Yüzer’in iki buçuk ay süren tedavisi boyunca yanından ayrılmadığını ve hastaneden birlikte çıkacakları günü beklediğini ifade eden Funda Nur Baykuş “Manisa’da yaşıyoruz biz. Beraber yine Manisa’ya döneceğiz. Beraber el ele dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık. Beraber bu şekilde başlamak istedik. Çok gurur verici bir şey İbrahim’in eşi olmak. Bir gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey. Benim için sürpriz oldu onun yaşaması. Nasıl anlatabilirim ki? 2 buçuk aylık zorlu bir süreç geçirdik. Bunun sonunda, bu şekilde böyle güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Mutluyum” diye konuştu.

Hastanenin kafeteryasında gerçekleşen nikah törenine, Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya’nın yanı sıra gazi Yüzer’in silah arkadaşları ve hastane personeli katıldı.