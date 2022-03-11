Pençe-Şimşek gazisine memleketinde konvoylu karşılama

Irkan’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede evlenen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, eşi Funda Nur Yüzer ile birlikte memleketleri Manisa’da konvoyla karşılandı.

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek operasyonu sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yüzer, burada nişanlısı Funda Nur Yüzer ile evlendi. Tedavisi tamamlanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, taburcu olduktan sonra eşi Funda Nur Yüzer ile birlikte memleketleri Manisa’ya geldi. Manisa girişinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya tarafından karşılandı. Burada çiçeklerle karşılanan gazi İbrahim Yüzer ile eşi Funda Nur Yüzer, daha sonra Türk bayraklarıyla donatılan konvoy eşliğinde evlerinin yolunu tuttu.

Manisa’ya döndüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen gazi İbrahim Yüzer, “Memleketime geldiğim için çok gururluyum. Zorlu bir sürecin ardından tedavilerim tamamlandı. Beni karşılayan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha iyi günler bizi bekliyor. Zorlu bir süreç geçirdik ancak insan umut ettikten sonra her şeyin üstesinden gelebiliyor. Benim bu süreçte en büyük destekçim de eşim oldu. Beni hayata bağladı. İnşallah ilerisi için daha iyisini düşünüyorum. Uzun da bir zaman geçti” derken, eşi Funda Nur Yüzer ise “Çok uzun bir süreç geçirdik beraber. Manisa’ya ailemizin yanına dönmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.