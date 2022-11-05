Pençe-Kilit şehidi Akçağlayan dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatında roket saldırısı sonucu şehit olan Piyade İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan memleketi Aksaray’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatında terör örgütü PKK tarafından yapılan taciz ateşi ve roket saldırısı sonucu şehit olan Piyade İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan’ın cenazesi memleketi Aksaray’a getirildi. 5 yıllık Uzman Onbaşı Akçağlayan’ın cenazesini Ulu Cami önünde binlerce vatandaş Türk bayrakları ile karşıladı. Askerlerin omzunda getirilen tabuta sarılan şehidin 2 yıllık eşi Şerife Akçağlayan gözyaşlarıyla eşine veda etti. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in helallik istemesiyle kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri kortej ile Aksaray Şehitliğine götürüldü. Burada dualarla defnedilen şehidin cenazesine annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yusuf Elitaş, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.