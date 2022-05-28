Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan gazi: "Vatan sağ olsun"

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde sol gözünde görme kaybı yaşayan Kırıkkaleli istihkam sözleşmeli er Furkan Aydın, "vatan sağ olsun" dedi.

İstihkam Sözleşmeli Er Furkan Aydın, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından baba ocağı Kırıkkale’ye geldi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaletepe Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek, Aydın’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aydın’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, şehit ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını ifade etti. Sol gözünde görme kaybı yaşayan Furkan Aydın ise "vatan sağ olsun" dedi.

Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen hazır bulundu.