Pembe lambalar erken teşhis için yandı

Meme kanserine dikkat çekmek için sokak lambaları pembe yandı. Yoncadır Kadın Derneği ile işbirliği yapan UEDAŞ, sokak lambalarının direklerini pembe kumaşlarla kaplarken, lambaları da pembe yakarak farkındalık çağrısında bulundu.

Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilirken, Türk Kanser Derneği’nin verilerine göre ise meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alıyor. Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi.

Pembe lambalar projesinin toplumdaki önemine dikkat çeken Yoncadır Kadın Derneği Kurucu Başkanı Cansu Vatansever, "Her yıl Ekim ayında dünyada ve Türkiye’de büyük bir duyarlılıkla anımsanan meme kanseri ile farkındalık ayında bizler de sivil toplum kuruluşları olarak bu farkındalık ayını en güzel şekilde duyurmakla sorumluyuz. Yoncadır Kadın Derneği olarak UEDAŞ’la birlikte bu projede yer almak bizim için çok kıymetliydi. Her zaman söylüyoruz kadınlarımız çok değerli ve kıymetli bu yüzden de erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, "Bildiğiniz üzere Ekim ayını Meme Kanseriyle Farkındalık Ayında biz de UEDAŞ olarak sokak lambalarımızı pembeye boyayarak bu farkındalığa katkıda bulunmak istiyoruz. Çalışma arkadaşlarımız pembe kurdele takarak konuya dikkat çekerken, direklerimize astığımız aparatlarla da toplumun bilinçlenmesine katkı sağlıyoruz. 2017’den bu yana gerçekleştirdiğimiz projede her yıl bir kadın derneğimizle bir araya geliyoruz. Bu yıl Yoncadır Kadın Derneği ile işbirliği içinde olmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.