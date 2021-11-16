Pedallar lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı’na çevrildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir grup, lösemiye dikkat çekmek amacıyla düzenlediği bisikletli etkinlikte, Cudi Dağı’na pedal çevirdi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Talesemi Derneği ve Silopi Bisiklet Topluluğunca, lösemiye dikkat çekmek ve lösemililierin hayata tutunabilmesi ile kök-hücre bağışına dikkat çekmek amacıyla ‘bir pedal bir umut’ etkinliği düzenlendi. Kapalı spor salonunda bir araya gelen grup, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Esenli köyüne kadar 10 kilometrelik yol boyunca pedal çevrildi. Burada Talasemi Derneğince programa getirilen lösemi hastaları için Kürtçe ve Türkçe şarkılar söylendi. Ardından lösemi hastaları için pasta kesilerek hediye verildi. Pasta ikramının ardından lösemi hastalığı hakkında bilgilendirilmede bulunularak kök hücre bağışının önemi aktarıldı.

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, ‘’Lösemiye dikkat çekmek ve kan ve kök hüre bağışına konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her pedal bir umut diyerek bisiklet turu düzenledik. Hastalarımız da bize eşlik etti. Dolu, dolu bir gün geçirdik. Hastalarımız için tüm halkımızda destekte bulunmalarını diliyoruz. En yakın kan merkezlerine giderek kan ve hücre bağışında bulunmalarını 3 tüp kan vererek gönüllü bağışçı olmalarını, nakil bekleyen hastalarımıza umut olmalarını temenni ediyoruz’’ diye konuştu.

Lösemi çocuklara moral ve motivasyon olsun diye pedal çevirdiklerini ve pasta kestiklerini ifade eden Elif Ak, beraber eğlendiklerini söyledi. Lösemi hastası Kevser Barkın ise "Düzenlenen bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Lösemi hastaları ilik bulamadığı için hayatını kaybedebiliyor. 3 tüp kan örneği vererek hayatımızı kurtarabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Silopi Bisiklet Topluluğu temsilcisi Abdullah Çakır ise lösemi hastalarının yalnız olmadıklarını ve bugün onlar için özel olarak pedal çevirdiklerini aktardı.