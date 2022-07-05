Pazarın en ağır koçu: "Pablo"

Kocaeli Modern Hayvan Pazarı’nın en ağır küçükbaş hayvanı, 130 kilogram gelen "Pablo" isimli koç oldu. Koçun sahibi, "Tablo gibi, resim gibi güzel bir hayvan olduğu için Picasso’dan esinlenerek ismini ’Pablo’ koyduk" dedi.

Hayvan pazarının gözdesi 3 yaşındaki Merinos ırkı koç için satış rakamı 8 bin TL olarak belirlendi. Pablo’nun sahibi Sezgin Akyıldız, "Tablo gibi, resim gibi güzel bir hayvan olduğu için adını Pablo Picasso’dan esinlendik" dedi.

"Rekor Pablo’da"

Akyıldız, "İzmit Gündoğdu’da kendi yetiştiriciliğimizi yapıyoruz. Pablo, 3 yaşında ve 130 kilogram geliyor. Merinos ırkı bir koç. Kendi damızlığımızdı, daha önce damızlık olarak kuzularını aldık. Bu sene de kurbana çıkardık. Nasipse inşallah kurbanlık için satacağız. Şu anda rekor 130 kiloyla Pablo’da. Pablo yakışıklı, görüntüsü güzel bir koç olduğu için Pablo Picasso’dan esinlendik ve ismini öyle koyduk. Nasipse, kurbana alıcısını bekliyor. Fiyatlarımız 2 bin 500 TL’den başlıyor, Pablo’ya da 8 bin TL diyoruz. Bir miktar pazarlık payımız da var" ifadelerini kullandı.