Patili okul

İzmir’de hayvan dostu okul, özellikle bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına kucak açıyor. Okulun içerisine yerleştirilen mama kaplarından beslenen sevimli dostlar, soğuk ve yağmurlu havalarda ise öğrencilerin derslerine konuk oluyor. Okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler, okulun müdavimlerinden Gece ve Şanslı isimli kedilerle iç içeyken daha verimli bir eğitim-öğretim hayatı geçirdiklerine dikkat çekiyor.

Sokak hayvanlarına kucak açan Gaziemir Mevlüt Aysun Özer Ortaokulu ve İlkokulu, özellikle hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarıyla birebir ilgileniyor. Okul müdürü Bahar Bilgin önderliğinde okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler, okulun içerisine mama kapları koyuyor, gerektiği zaman onları veterinere götürüyor. Gece ve Şanslı isimli kediler ise okulun maskot kedileri konumunda. Vakitlerini sık sık okulda geçiren iki kedi, soğuk ve yağmurlu havalarda derslere de konuk oluyor. Öğrenciler de Gece ve Şanslı ile birlikte girdikleri dersleri daha keyifle dinlediklerini belirtiyor.

"Uyum içerisinde yaşamayı öğreniyorlar"

Okul olarak hayvanları çok sevdiklerini söyleyen okul müdürü Bahar Bilgin, "Özellikle yardıma muhtaç, sakatlanmış hayvanlara destek oluyoruz. Onların aşılarını, bakımlarını yapıyoruz. Mamalarını okulda yiyorlar, bazen derslere giriyorlar. Öğrencilerimiz kedilerle birlikte ders dinleyip teneffüse çıkıyor. Kendi aralarında para toplayıp kediler için kum ve mama alıyorlar. Rahatsızlanan bir hayvan olduğunda öğrencilerimizle birlikte onları veterinere de götürüyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, sokak hayvanları ile uyum içerisinde yaşamayı öğreniyorlar. Hayvanlara zarar vermeden onlarla bir arada büyümek çok kıymetli. Öğrencilerimiz bir başka canlıya değer vermenin, onlar için ellerinden geleni yapmanın motivasyonunu yaşıyor. Onların karınlarını doyurup barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları zaman kendilerini çok iyi hissediyorlar. İyi bir insan olmanın en önemli adımı da başka bir canlıya saygı duymak" dedi.

Öğrenciler de memnun

Okul öğrencilerinden Muhammed Emin, “Kedilerimiz, derslerimizde bize motivasyon kaynağı oluyor. Teneffüste kedilerle ve köpeklerle eğleniyoruz. Öğrencilerle birleşip mama ve kum alıyoruz” derken, Hamit Yağan da “Kedileri seviyorum. Onlarla oyun oynuyorum, hoşuma gidiyor. Mahallemizde de kedilere bakıyorum. Okuldaki kedilere de mama alıyoruz" diye konuştu. Yaren Fidan isimli öğrenci de şunları söyledi: “Kediler bazen derslerimize giriyor. Dışarıda yağmur olunca sınıfta duruyorlar ve sınıfımız renkleniyor. Teneffüste yanımıza geldiklerinde de çok mutlu oluyoruz. Derslerimiz daha verimli geçiyor. Onları bazen veterinere götürüyoruz, bazen de aramızda para toplayıp onlar için mama alıyoruz."