Patates deposu deprem sonrası çöktü

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir patates deposunun Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktüğü iddia edildi.

İlçenin Saka köyünde bulunan bir patates deposunun merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra çöktüğü iddia edildi. Çökme sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, işletme sahibi Harun Gültaç, depolarında 900 ton civarı patatesin bulunduğunu söyledi. Gültaç, “750 metrekare depomuz burada sabah işçiler uyanıp yıkıldığını söylediler. Depomuza geldik, gördüğünüz gibi bu hale geldi. İçinde ürünümüz var. Takribi 800-900 ton civarında ürünümüz var. Ürünümüzü kar ve soğuktan muhafaza etmeye çalışıyoruz. Havalar düzelene kadar bu şekilde koruyacağız, sonrasında başka bir depoya kaldıracağız. Şu an personeller açık yerleri kapatmaya çalışıyorlar. Allah devletimize ve milletimize bu acı afetleri yaşatmasın. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Bizim maddi zararımız var, ama buna da şükürler olsun. Şu an kapatabildiğimiz kadar depomuzun üstünü koruyoruz. Ürünlerimiz zarar görecek artık yapacak bir şey yok” dedi.