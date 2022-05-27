Pastada marka oldu!

İzmir’de yaşayan 26 yaşındaki Duygu Yönel, küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği mutfaktan kopmadı, bu sevgisini hem kariyer basamaklarını tırmanırken hem de girişimcilikte gösterdi. Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında öğrenim gören Yönel, lisans eğitimini ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliğinde bitiren Yönel, tezini de gastronomi üzerine yazdı. Akademik kariyerini sürdürürken pastacılığa yönelen genç kadın, pasta yapımı üzerine kendi markasını kurdu. Yönel’in hikayesi, Mesleki Beceriler Haftası’nda da ön plana çıktı. Dünya genelinde pek çok alanda hazırlanan videolar AB Komisyonu resmi sitesinde yayınlandı. Yönel’in hikayesi, seçilen 60 videonun arasında yer aldı.

“Kendi isteğimle meslek lisesinde bu bölümü okumayı tercih ettim”

Küçük yaşlardan bu yana mutfağı sevdiğini belirten Yönel, “Ailem hiçbir zaman bir meslek dalı konusunda dayatmada bulunmadı. Kendi isteğimle meslek lisesinde bu bölümü okumayı tercih ettim. Dedem de aşçıydı. Onunla birlikte mutfağa girip tuzlukları doldurur, tatlılara şerbet dökerdim. Bir gün puding karıştırırken mutfakta olmaktan çok mutlu olduğumu iyice fark ettim. Bu işe aşçılığı sevdiğim için yöneldim ama daha sonra pastacılık yapmak istedim. Yolum uzun, hayallerime henüz ulaşmış değilim. Hayalimde hep akademik kariyer vardı ancak meslekten kopmaya da hiç niyetim yoktu. Bir doğum günü pastası yapmaya cesaret etmemle birlikte pastacılık konusunda yeteneğimi fark ettim. Mesleki eğitimde öğrendiklerimi üzerine katarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Ben şu anda lezzetli pastalar yapabiliyorsam bu, lisedeki çok değerli Azize Öğretmenim sayesindedir. Şimdi öğretmenimin görev yaptığı Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pastacılık konusunda öğrencilerle buluşup bilgilerimi paylaşıyorum” dedi.

“Pastacılık benim altın bileziğim”

2018 yılında kendi markasını oluşturduğunu kaydeden Yönel, “İzmir içine servis etmek üzere butik pastacılık yapıyorum. Pastada kullanılan tüm malzemelerimi evde kendim yapıyorum. Pastacılık, disiplin isteyen bir iş. Pastanın üzerine eklenecek bir büstü yapmam bazen 3 gün sürebiliyor. Mesleki eğitim, sadece bir diploma değil bir deneyimler bütünü. İyi bir meslek erbabı olmadığımızda ekmek yememiz mümkün değil. Biz en sonda olmak istediğimizi en başta elde etmiş oluyoruz. Hedefim hem akademisyen olmak hem de pastacılığa devam etmek. Pastacılık benim altın bileziğim.

“Çok sayıda videonun arasından seçildi”

AB Komisyonu resmi sitesinde yer alan videosu ile ilgili de Yönel, “Mesleki Beceriler Haftası’nda telefon aldım. Azize Öğretmenim bir gün beni arayarak ‘Başarı hikayeni çekebilir misin?’ dedi. AB Komisyonu, her alandan başarı hikayelerini bir platforma yüklüyordu. Çektiğim video, dünya genelindeki çok sayıda videonun arasından seçildi. AB Komisyonu resmi sitesinde bulunan 60 video içerisinde benim videom da yer alıyor” ifadelerini kullandı.