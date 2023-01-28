Parkta sınır tanımadılar

Samsun’da Fuar Caddesi üzerindeki açık otopark alanına yapılan hatalı parklar, görenlerin tepkisini çekti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Caddesi üzeri, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu karşısında açık otopark alanı oluşturuldu. Daha önce cadde üzerine park eden, trafiği kilitleyen araçlara yeni park alanı sağlandı. Ücretsiz olan park alanına son günlerde talep arttı.

Yoğun talep gören otoparkta yer bulamayan bazı sürücüler sınır tanımadı, ne yeşil alan ne de çizgileri umursadı. Araçlarını yeşil alanlara ve çizgilerle belirlenen alanların dışına park etmeye başladı. Yapılan hatalı araç parkları görenlerin tepkisine yol açtı.