Parka konteyner kurup eczanesini açtı

Adana’da eczanesinin bulunduğu bina ağır hasar aldığı için dükkan bulamayan bir kişi, parka konteyner kurarak iş yerini açıp halka hizmet etmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat günü yaşanan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında ise 418 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra yapılan hasar tespit çalışmasında 3 binden fazla binanın yıkılacağı öğrenildi. Adana’da depremin en fazla etkilediği mahalle ise Güzelyalı oldu. 5 binanın yıkıldığı mahallede birçok bina da hasarlı çıktı. Depremin ilk anında yıkılan ve 100 kişiden fazla vatandaşın öldüğü Alpargün Apartmanı’nın hemen yanı başındaki apartman da ağır hasarlı çıktı. Bu nedenle zemin katta vatandaşa hizmet eden bir eczane de kapanmak zorunda kaldı. Eczane sahibi Kübra Öztürk, çevredeki binalarda hasarlı olduğu için bir süre eczanesi açamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafın konteyner kurarak hizmet verebileceği yönündeki kararnamesinin ardından Öztürk, mahallede parka konteyner eczane kurup hizmet vermeye başladı.

Depremin en çok eczanesinin bulunduğu mahalleyi vurduğunu, bu nedenle eczaneyi kapatmak zorunda kaldığını belirten Öztürk, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biz de konteyner eczaneye kurmaya karar verdik. Çünkü buradaki binalar hep hasarlı. Can güvenliğimiz olmadığı için konteyner eczane kurmaya karar verdik. Parkın bir bölümüne konteyneri yerleştirip halka hizmet etmeye başladık. Bu süreçte bürokratik engellere de takıldık. Ancak sonunda eczanemizi açmayı başardık. Vatandaşlar da bu durumdan çok memnun" dedi.

Eczaneye gelen vatandaşlar da depremden sonra mahallede açık eczane bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, "Konteyner eczane görünce önce şaşırdık, ancak güzel olmuş" diye konuştu.