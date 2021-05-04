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Park ve bahçeler görevlisi köpeğe eliyle su içirdi

Konya’da belediyede çalışan park ve bahçeler görevlisi susayan köpeğe eliyle su içirdi.

Haberde İnsan 04.05.2021, 15:23
Park ve bahçeler görevlisi köpeğe eliyle su içirdi

Konya’da belediyede çalışan park ve bahçeler görevlisi susayan köpeğe eliyle su içirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan görevli Mehmet Çiçek, sıcakta susuz kalan köpeği görünce yanına giderek çeşmeyi açıp avcundan su içirdi. Sokak köpeğine olan sevgisi ve elleriyle su içirmesi ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, belediye görevlisinin köpeğe su içirmesi yer alıyor.
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