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Park halindeyken freni boşalan otomobili canı pahasına başka bir araca çarpmak üzereyken durdurdu

Isparta’da market sahibi iş yerinin önünde el freni çekilmeyi unutulmuş bir otomobili, başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşıyla birlikte araya girerek durdurdu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberde İnsan 18.09.2021, 11:16
Park halindeyken freni boşalan otomobili canı pahasına başka bir araca çarpmak üzereyken durdurdu

Isparta’da market sahibi iş yerinin önünde el freni çekilmeyi unutulmuş bir otomobili, başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşıyla birlikte araya girerek durdurdu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Ayazmana Mahallesi’nde meydana geldi. Market işletmeciliği yapan Süleyman Bargın, akşam saatlerinde dükkanında arkadaşlarıyla çay içtiği esnada bir otomobilin geri geri geldiğini fark etti. Aracın sürücüsünün olmadığını gören Bargın, otomobili durdurmak için yola atladı. Bargın, otomobili başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşının da yardımıyla durdurarak, kazayı önledi.

“2 araç arasında sıkışabilirdik”

Olay anını anlatan Süleyman Bargın, “Akşam vakti dükkanın önünde çay içiyorduk. Müşteriler için yoğun bir vakitti. Bir tane araç geldi, sürücüsü içeri girdi alışveriş yaparken arkasına bir motosiklet yanaştı. Aracın geri geri geldiğini gördüm, o anda motosiklete çarpmaması için sürücüsünü uyarmaya doğru gittiğimde sürücünün olmadığını gördüm. Can havliyle arkadaşımla beraber aracı tuttuk. Diğer müşterinin aracına çarpacaktı. Onu önledik. Ama biz de iki araç arasında sıkışabilirdik. Aracı tuttuktan sonra Allah’a şükür herhangi bir can ve mal kaybı olmadı” diye konuştu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin geri geri hareket etmesinin ardından Süleyman Bargın’ın dükkanından yola atlayarak aracı durdurmaya çalıştığı, bu sırada başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşının yardıma geldiği görülüyor. İkilinin gayreti sonucu otomobilin diğer araca çarpmadan durdurulması da görüntülerde yer alıyor.

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