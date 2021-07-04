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Park halindeki aracı gören fotoğraf çektirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki araç üzerindeki yazılar görenleri hayrete düşürdü.

Haberde İnsan 04.07.2021, 13:35
Park halindeki aracı gören fotoğraf çektirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki araç üzerindeki yazılar görenleri hayrete düşürdü.

Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan otomobil görenleri şaşırtıyor. Üzerinde şehit isimlerinin, minyatür asker ve polis araçlarının bulunduğu otomobili gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cadde üzerinde park halinde duran 42 PS 934 plakalı özel otomobil görenleri şaşırtıyor. Aracın dışına sprey boyayla şehit isimleri yazılırken, aracın tavanına ise minyatür asker, polis aracı, helikopter ve askeri araç oyuncakları yapıştırılmış. Aracın kime ait olduğu bilinmezken, aracı gören vatandaşlar selfie çekinmeden geçmiyor. İlgi odağı olan aracın kime ait olduğu ve neden aracına bunu yaptığı ise merak ediliyor.
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