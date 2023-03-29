Paranın geçerli olmadığı bakkal, ihtiyacı olan poşetini doldurup gönderiyor

Sivas’ta bir caminin müştemilatına kurulan hayır bakkalında ihtiyaç sahibi ailelere 3 yıldır ücretsiz olarak erzak dağıtıyor.

Sivas kent merkezi Selçuklu mahallesinde bulunan Akşemsettin caminin müştemilatına kurulan hayır bakkalı ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, tarafından pandemi döneminde ortaya atılan fikir sonucunda hayır bakkalına çevrilen müştemilatta, ücretsiz olarak 3 yıldır aralıksız hizmet veriliyor. Hayırseverler tarafından yapılan yardımlar ile ayakta duran hayır bakkalında alınan her bir erzak titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Temel mutfak erzaklarının tamamını alabilen ihtiyaç sahipleri, ayda bir sefer bu haktan yararlanabiliyor.

‘Bulursak dağıtırız, bulamazsak sabrederiz’

Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, büyüklerinin sözlerinden yola çıkarak yardım geldiği sürece dağıtacaklarını söyleyerek, “Pandemide iş yerleri kapandığı için böyle bir yer düşündüm. Burası gördüğünüz gibi çok özenle yapılmış bir yer değil. Caminin müştemilatını daha önceden kazma kürek koyduğumuz bir yerdi. Burada büyüklerimizin söylediği gibi ‘bulursak dağıtırız, bulamazsak sabrederiz’ şeklinde yardım yapılıyor. Kazana girecek ne varsa bütün malzemeler var. Un, şeker, makarna, çay ve benzeri ürünleri birleşirdik, git gide daha da fazla oldu. Yurt dışından ve şehrimizde ki saygı değer esnaflarımızda yardımlarda bulunuyor. Bizde elimizden geldiği kadar dağıtıyoruz. Mesela dün 110 kişiye gıda verdik." dedi.

“Rabbim ömür verdikçe bu hizmete devam edeceğiz”

Başkan Uçtu, hayırların devam ettiği ve ömrünün yettiğince bu hayrı devam ettirmek istediğini belirterek, “Ramazan ayının bereketiyle birlikte rabbim verenlerden razı olsun. Gönderdiklerini yağmur gibi günde yaklaşık 100 kişiye veriyoruz. Onlar verirlerse bizde onların hizmetkarıyız. Dualar onlara hizmet bizlere. Gelenlere ayda bir sefer veriyoruz. Yüzde 70 yabancılardan oluşuyor. Türk milleti misafir perverdir o yüzden onları geri çevirmiyoruz. Buraya gelen Hristiyanlarda var. Biz kimseyi ayırt etmeyiz çünkü kültürümüzde ve inancımızda bu vardır. Bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Verenlere Allah daha çok versin, ibadetlerini kabul etsin. Bizde bu işi rabbim ömür verdikçe hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizde para geçmiyor”

Hayır bakkalında dağıtımlara yardımcı olan Birsen Özen, ihtiyaç sahiplerinin her ürünü ücretsiz aldığını söyleyerek, “Burada hocamız bize vesile oldu. İhtiyaç sahipleri buraya geliyorlar. Hayır sahipleri yardım yaptıkları zaman erzakları poşete koyup veriyoruz. Olduğu zaman ne varsa paylaşıyoruz olmadığı zamanda maalesef yapacak bir şey yok. Bir erzak kolisinde ne olursa ihtiyaç sahipleri alıp gidebiliyor. O yüzden bizde para geçmiyor. Bizde hocama yardım ediyoruz” şeklinde konuştu.

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