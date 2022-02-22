Para yerine sevginin geçtiği mağaza açıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı çağrılarla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuran Yusuf Kurnaz’ın girişimleri ile açılan mağaza, yetimlerin yüzlerini güldürecek.

Yetim çocuklar, giyim, ayakkabı ve okul ihtiyaçlarını bu mağazadan ücretsiz karşılayabilecek. Paranın asla geçmeyeceği mağazadaki ürünlerin bedelleri ise yetimlerin tek bir gülümsemesi, gözlerine yansıyan sevinçle ödenecek.

Hayırseverlerin desteği ile kentte kar-kış demeden birçok mazlumun derdine derman olmaya çalışan Elbistanlı yardımsever esnaf Yusuf Kurnaz, bu kez yetim çocuklar için kolları sıvadı. Yetimlerin, giyim, ayakkabı ve kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamak amacıyla Candargazi İşhanı’na bir mağaza açan Kurnaz, “Yetim gülerse dünya güler şiarından hareketle, hayırseverlerimizin desteği ile bu mağazayı açtık” dedi.

Mağazada, ikinci el ürün bağışı kabul edilmediğini belirten Kurnaz, “Bu mağazada kıyafet ve ayakkabılar yepyeni olacak. Çocuklar mağazaya gelerek istedikleri kıyafeti ve ayakkabıyı kendileri seçecek. Aldıkları ürünler için de para değil bir tebessümle ödeyecekler” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar ilçedeki ve çevredeki mazlumlar için sorumluluklarını yerine getirme gayreti içinde olduklarını ifade eden Kurnaz, şunları kaydetti:

"Yine bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yetim mağazamız, çocuklarımız için başlattığımız ayrı ve özel bir boyutu sadece. Çocuklarımız burada hiçbir şekilde para ödemeyecek. Burada tamamen her şey ücretsiz, tamamen her şey Allah rızası ve yetimin mutluluğu için. Bu şekilde tamamen bu mağaza yardımseverlerin yardımlarıyla yüzleri güldürecek inşallah. Bu mağazanın sahibi hayırda yarışanlar, tek müşterisi de yetimler olacak. Yetimlerimizin yüzünde tebessüm olmak isteyenler, ayakkabı ve kıyafet alarak mağazamıza bırakabilir. Yetimlerimiz de buradan istediklerini seçerek gönüllerince alışveriş yapabilir. Kıyafet ve ayakkabının yanı sıra çocuklarımızın eğitimine de katkı sunmak istiyoruz. Mağazamızda bir de kırtasiye rafımız olacak. Çocuklar, okul ihtiyaçlarını da rahatlıkla temin edebilsin istiyoruz. Yetimin boynu bükük kalmasın diye bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.”