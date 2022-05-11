Para tekvandocu öğretmen azmi ile öğrencilerine örnek oluyor

Yozgat’ta 2 yaşında geçirdiği kaza sonucu sağ kolunu kaybeden ve yaklaşık bir yıldır tekvando sporu ile ilgilenen sınıf öğretmeni Mesut Okulu, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında alacağı başarılarla öğrencilerine örnek olmak istiyor.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 2 yaşındayken sağ kolunu tarım aletine kaptıran ve o günden sonra hayata sımsıkı sarılan Mesut Okulu (32), hayat enerjisi ve örnek kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Öğretmenlik mesleğini Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nde sürdüren ve tekvando sporu ile yaklaşık 7 ay önce Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Yunus Aytaş vasıtasıyla tanışan Okulu, okulda ve spor salonunda gösterdiği azim, mücadele ve çalışkanlığıyla öğrencilerine rol model oluyor.

Engelinin normal yaşantısını hiç etkilemediğini belirten Okulu, mesai bitimi sonrası boş zamanlarını tekvando antrenmanlarına giderek değerlendiriyor. Haftanın 3 günü tekvando antrenmanlarını aksatmadan sürdüren Okulu, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında derece elde etmeyi amaçlıyor.

“Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım”

Spor sayesinde daha sağlıklı yaşam sürdüğünü belirten Okulu, “2 yaşında geçirdiğim bir kaza sonucu sağ kolumu kaybettim. Kolumun kaybı ben de herhangi bir eksiklik uyandırmadı. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım, şükrettim. Kendimi ve etrafımdaki insanları sürekli mutlu etmeye çalıştım. Kolumu kaybettim ancak bu kayıp bana birçok şeyi kazandırdı bu hayatta. Ailemi, mesleğimi, arkadaşlarımı, öğrencilerimi ve sporu kazandırdı. Spor hayatımın her alanında benimle oldu. Özellikle de futbol sürekli oynamaktan keyif aldığım bir spor dalıydı. Ayrıca vakit bulduğum zamanlarda voleybol, masa tenisi ve basketbol da oynama şansım oldu. Ben de var olan azim, sabır ve mücadele ruhunu spor sayesinde daha da pekiştirdiğimi düşünüyorum. Ayrıca spor sayesinde daha sağlıklı yaşam sürdüğümün düşüncesindeyim” dedi.

“Hafta içi öğrencilerimle hafta sonu sporla ilgileniyorum”

Tekvando ile geç yaşlarda tanıştığını da ifade eden Okulu, “Tekvando sporu ile 7 ay öncesinde antrenörüm Yunus Aytaş vesilesi ile tanıştım. Daha önce tekvando geçmişim yoktu. Bu sporun kültüründe savunma, rakip sporcuya saygı ve müsabaka sporu olması beni cezbetti, tekvandoya yakınlaştırdı. Çalışmalarıma başladım, hafta içinde okulda öğrencilerimle ders yaparken hafta sonu ise antrenörüm ile buradaki sporcu arkadaşlarla antrenmanlar yapıyorum. İlk olarak 80 kiloda Konya ilinde Türkiye Paralimpik Tekvando seçmelerine katıldım. Burada çeyrek finale kadar gidebildim. Şu andaki hedefim milli takıma seçilebilmek ve sonrasında uluslararası turnuvalarda ülkemi en güzel şekilde temsil edebilmek” şeklinde konuştu.

“Biz isteyelim yapamayacağımız hiçbir şey yok”

Engelli vatandaşlara da seslenen Okulu, “Engelli kardeşlerimize kesinlikle evde durmamalarını tavsiye ediyorum. Ben eğer ki dışarı çıkmasaydım antrenörümle tanışamayacaktım ve bu spora başlamayacaktım. Bizim yapabileceğimiz birçok yeteneklerimiz doğrultusunda bizi bekleyen, spor, sanat etkinlikleri olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz isteyelim istediğimiz zaman başaramayacağımız hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Öğretmenini örnek aldığını söyleyen 7. sınıf öğrencisi Esma Betül Coşkun ise, “Mesut hocamız hem okulda öğretmenim hem de burada spor arkadaşım. Hocamızın azmi, mücadelesi ve coşkusu bizi etkiliyor. Onu örnek alıyoruz, hocama gelecekteki spor hayatında başarılar diliyorum” dedi.