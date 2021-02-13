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Pandeminin stresinden el dokuması yaparak kurtuluyorlar

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Akşam Sanat Okulu’ndaki dokuma kursuna katılan ev hanımları hem pandemide evlerinde tıkılıp kalmaktan kurtuluyor hem de bir sanat öğrenerek aile bütçelerine destek oluyor.

Haberde İnsan 13.02.2021, 10:33
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Pandeminin stresinden el dokuması yaparak kurtuluyorlar

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Akşam Sanat Okulu’ndaki dokuma kursuna katılan ev hanımları hem pandemide evlerinde tıkılıp kalmaktan kurtuluyor hem de bir sanat öğrenerek aile bütçelerine destek oluyor.

Dokuma makinalarında özellikle yöreye ait Keşan başta olmak üzere farklı ürünleri dokuyarak aile bütçelerine katkıda bulunan kursiyerler meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yaptıkları işin hiç de zor olmadığını belirtiyorlar.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Dokuma Kursu usta öğreticisi Meryem Durmuş, pandemi süreci dolayısıyla kursiyerlere dönüşümlü olarak eğitim verdiklerini belirterek iplik olan her şeyi dokuduklarını söyledi.

Akla gelebilecek her türlü giysi ve çeyiz ürünlerini dokuduklarını belirten Durmuş, “Salon takımlarından kilim dokumaya kadar her türlü dokumaları yapıyoruz. Kısacası akla gelebilecek giysiden çeyiz ürünlerine kadar her türlü şeyi dokuyabiliyoruz. Günümüzde, genelde fabrikasyon ürünler daha ağırlıkta. Fabrikasyon ürünler daha kolay yapılıyor ancak el dokumalar daha kıymetli daha organik oluyor. Bizim dokuduklarımız daha uzun sürede yapılıyor. Çıkarttığımız ürünler fabrikasyon gibi çok hızlı olamayabiliyor. Pandemiden dolayı kursiyerlerimizle kalabalık olmamak için hocalarımızla birlikte dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Dokumalarımızda yöremize Trabzon’a ait keşanımız var. Keşan dokumamız bir numara sayılır. Kısacası iplik olan her şeyi dokuyabiliyoruz” dedi.

Kursiyerlerin pandemi stresinden öğrenerek keyifli vakit geçirerek kurtulduklarını belirten Durmuş, “Bayanlarımız pandemide evlerinde oturmasınlar gelsinler birlikte üretelim. Çok keyifli olduğunu görecekler. Kursiyerlerimiz ustalaştıkça küçük de olsa aile bütçelerine ekonomik anlamda katkı sağlayabilecekler. Kursiyerlerin el becerisine göre öğrenme süreleri farklı olabiliyor. Bazıları 1-2 haftada bazıları 1 ayda dokumaya geçebiliyor. Normalde 15 gün sonra dokumaya başlayabiliyorlar. Kursiyerlerimiz genelde ev hanımları” diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülay Bekiroğlu, kursun çok zevkli olduğunu pandemide eve tıkılıp kalmaktan kurtulduğunu ifade ederek “Dokuma kursunda yeni öğrenciyim. Kilim dokumayı merak ettim, kursu duydum başvurdum. Çok zevkli çok güzel. Kullandığımın eşyaların nasıl yapıldığını öğrenmek çok güzel, zor da değil. Kursa geldiğim ilk haftadan itibaren çok şeyler öğrendim. Tezgâhlarımızda oda takımı, hamam takımı, ev kilimleri yapıyoruz. Çeşit çeşit ürünler yapıyoruz. İsteğe göre burada, ev tekstili eşyaların çoğu yapılabiliyor. Biz şuan öğrenciyim, örtüden başladım sonradan kilim ve diğerlerini öğrenmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.
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