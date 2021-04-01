Pandeminin ilacı; kuş, kedi, akvaryum

Pandemi süreci eve kapanan insanların kuş, balık, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara olan ilgisini artırdı. Petshoplardan kuş ve balık alanlar ile kedi ve köpek sahiplenenler artış gösterdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs salgının görülmesinin ardından insanlar evlere kapandı. Alınan korona virüs tedbirleri, sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte insanlar vaktinin büyük bölümünü evinde geçirmeye başladı. Pandemi sürecinde sosyal yaşam da adeta durma noktasına gelirken, evde sıkılan insanlar kuş ve akvaryum aldı, sokaktan kedi, köpek sahiplendi. Bu süreçte kuş ve akvaryum balıklarının satışlarında da artış görüldü.

“İnsanların hayvanlara ilgisi arttı”

Kuş ve akvaryum balıkları satışı yapan Barbaros Keçecioğlu, geçen yıllara göre insanların pandemi nedeniyle dışarı çıkamadıkları için hayvanlara ilgisinin arttığını söyledi. Daha çok sokaktan kedi köpek sahiplenmeleri olduğunu kaydeden Keçecioğlu, “Bunlarla alakalı maması gibi ihtiyaçları da biz karşılıyoruz. Genel manada hepsinde talep bir miktar daha artış var. Fakat bu ithalatların olmamasından dolayı canlının eksikliğinden dolayı bizler insanlara hitap edemedik. Yeni yeni ithalat açılmaya başladı. Bundan sonra inşallah daha iyi olur. Genelde değişik hayvanlar tercih ediliyor. Herkesin zevki ayrı ayrı olduğu için her rengi tercih eden insanlar çıkabiliyor. Yani burada herkesin beğenisi zevki daha farklı olabiliyor. Son zamanlarda balık grubuna rağbet biraz daha fazla. Bunun da sebebi insanların evden çıkamaması ve kapalı kalması. Akvaryumun başında zaman geçirmek için balıkları tercih ediyorlar demek daha doğru olur” dedi.