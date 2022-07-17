Pandemide yapamadıkları düğünü 1,5 yaşındaki çocuklarıyla yaptılar

Konya’da pandemi yasakları nedeniyle sadece nikah kıyarak evlenen Abdullah ve Merve Çiğili çifti, erteledikleri düğünlerini dünyaya gelen 1,5 yaşındaki çocuklarıyla birlikte yaparak mutluluklarını taçlandırdı.

Konya’dan 2 yıl önce gittiği Samsun’da bir bankada çalışmaya başlayan Abdullah Çiğili (31), kendisi gibi Konya’dan Samsun’a çalışmaya giden Merve Çiğili ile tanıştı. Bankadaki işini bıraktıktan sonra askeri personel olan ve Erzurum’da görev yapan Abdullah Çiğili, Merve Çiğili ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Pandemi koşulları nedeniyle Konya’da sadece nikah kıyan çift, düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Aradan geçen 2 yılın ardından 1,5 yaşında çocukları olan çift, düğün yapmaya karar verdi. Abdullah ve Merve Çiğili çifti, 15 Temmuz günü memleketleri Konya’da düğünlerini yaparak mutluluklarını taçlandırdı. Düğün salonuna ellerinden tuttukları 1,5 yaşındaki oğulları Bayram Yiğit ile gelen çift oynayıp dans etti.

"Annesi ve babasının düğününe katılmış nadir çocuklardan birisi olacağını düşünüyoruz"

Pandemi nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Abdullah Çiğili, "2020 yılı haziran ayı içerisinde biz normalde benim eş durumundan dolayı eşimin yanıma gelmesi gerekiyordu. Samsun’da yaşıyorduk, ben orada çalışıyordum bankada. Daha sonra biz resmi nikah yaptık, düğün tarihi belirledik. Tabii pandemi başlayınca bir saate falan düştü salonlar. Kapanmada bayağı sıkıntılı geçti o dönemde. Biz resmi nikah yaptığımız şekilde kaldık öyle. Dolasıyla bir süre sonra tarih belirledik. Yapmayı düşündüğümüz tarihte de çocuğumuz olacağını öğrendik. Riskli olduğu için de o dönemde düğün falan biraz daha erteledik. Şimdi 18 aylık falan oldu, artık nasip bu gününmüş. Hem bizim için büyük bir farklılık, mutluluk oldu hem de kendisi için de öyle olacak ilerde bunları görünce izlediğinde. Annesi ve babasının düğününe katılmış nadir çocuklardan birisi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Nikaha 2, düğüne 3 kişi katıldıklarını ifade eden Merve Çiğili ise, "2020’nin haziran ayında evlendik biz ama pandemiden dolayı sadece nikah yapmıştık. Sonra da oğlumuz oldu, bu zamana kaldı düğünümüz. Şimdi oğlumuzla düğün yapıyoruz. Gayet güzel, oğlumun da olması ayrı bir şey oldu. Herkese nasip olmaz herhalde iki damat ile düğün yapmak. Bu da benim şansım diyelim" diye konuştu.