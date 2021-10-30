banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular

Manisa’da pandemi döneminde işsiz kalan resim öğretmeni ve inşaat mühendisi genç çift, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için cennet elması kurutarak İnternet üzerinden satış yapmaya başladı. Resim Öğretmeni Müjde Çakıroğlu ve pandemi döneminde işsiz kalan eşi İnşaat Mühendisi Metehan Çakıroğlu, yaşadıkları işsizlik çıkmazından kurtuluşu Cennet elmasında bulduklarını ve ailelerine yük olmadıkları için şükrettiklerini söyledi.

Haberde İnsan 30.10.2021, 11:24
Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular

Manisa’da pandemi döneminde işsiz kalan resim öğretmeni ve inşaat mühendisi genç çift, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için cennet elması kurutarak İnternet üzerinden satış yapmaya başladı. Resim Öğretmeni Müjde Çakıroğlu ve pandemi döneminde işsiz kalan eşi İnşaat Mühendisi Metehan Çakıroğlu, yaşadıkları işsizlik çıkmazından kurtuluşu Cennet elmasında bulduklarını ve ailelerine yük olmadıkları için şükrettiklerini söyledi.

İki yıl önce evlenen ve İzmir’de yaşamaya başlayan Müjde - Metehan Çakıroğlu çifti pandemi döneminde işsiz kalınca Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesindeki ailelerin yanına gelerek Cennet elması kurutma işine başladı. 2012 yılında resim öğretmenliği bölümünden mezun olan, ücretli öğretmenlik yaptığı sırada okulların kapanmasıyla işsiz kalan Müjde Çakıroğlu, İnşaat Mühendisi olan ve pandemi döneminde işsiz kalan eşi Metehan Çakıroğlu ile birlikte geçimlerini sağlayabilmek için Cennet Elması kurutma işine başladı. Bir zamanlar proje ve resim çizen elleriyle cennet elmalarını soyup, iplere asarak kurutan genç çift, kuruttukları ürünleri İnternet üzerinden satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Atanamayan Resim Öğretmeni Müjde Çakıroğlu, “34 yaşındayım. Resim öğretmenliği mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca KPSS’ye çalıştım ancak atanamadım. Ailem köyde yaşadığı için ben de kendi harçlığımı çıkarmak için bir şeyler yapmaya başladım. Daha sonra 2019 yılında evlendim. İzmir’de yaşıyorum. Orada ücretli öğretmenlik yapıyordum. Geçen yıl pandemide okullar açılmadığı için ben de gidemedim. Eşim de inşaat mühendisi o da pandemi döneminde işten çıkarıldı. Biz de ‘Ne yapacağız’ diye düşünürken köyde böyle bir fırsat vardı ve biz de ailemizle birlikte ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. İnternetten satış yapmaya çalışıyorum. Öncelikle şükrediyorum. Aç ve açıkta değiliz. Üniversite mezunu olarak zorluk çekiyorum ama ailemize yük olmadan geçinmeye çalışıyoruz. Satışlar iyi diyelim. Çok da iyi değil aslında bu işi yapan çok var. Piyasayı düşürüyorlar, emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz. İşsiz olduğumuz için bu işe sarıldık. Mecburuz bu işi yapmaya” dedi.

Cennet elması kurutma işini ilk olarak İnternette gördüklerini ve tüm mahalle olarak bu işe başladıklarını kaydeden Çakıroğlu şunları söyledi: “5 yıl önce İnternette gördük. Yaşadığımız mahallede hepimiz bu işi yapmaya başladık baktık İnternette de tutulmaya başladı. Herkes paylaşıyor. Biz de ilk bu işin içine girenlerden olduk ve devam ettik. O zaman 200 kilo yapıyorsak şimdi 500 kilo yaparak her zaman artırarak devam ediyoruz.”

Pandemi döneminde işsiz kalan İnşaat Mühendisi Metehan Çakıroğlu ise şunları söyledi: “İnşaat mühendisiyim, eşim de resim öğretmeni. Yaklaşık 1 buçuk 2 sene işsizlik sürecimiz oldu. Ben işten çıkarıldım, eşim de atanamadığı için kayınvalidemin yaptığı Cennet elması işine yöneldik. Onlara yardımcı olmaya başladık ilk olarak. Sonra İnternet satışına başladık bu şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Cennet elması son zamanlarda popüler olmaya başladı. Kurutarak, işlemlerden geçirerek faydalanmaya çalışıyoruz. Bu boşta kaldığımız, işsiz kaldığımız süreci bu şekilde değerlendiriyoruz.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3