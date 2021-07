Pandemide can dostlar unutulmadı

Pandemi döneminde temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal destek çalışmalarıyla salgına karşı örnek bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını unutmadı. 16 aylık süreçte ilçenin çeşitli noktalarına tonlarca kuru mama bırakan Osmangazi Belediyesi, binlerce can dostu da sağlığına kavuşturdu.

Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının görüldüğü 13 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve insanların salgından korunmak için evlerinde kalmaları, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Boş kalan cadde, sokak ve meydanlarda yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarına yardım eli uzatan Osmangazi Belediyesi, sahipsiz hayvanların aç kalmamaları için her gün düzenli olarak ilçenin farklı noktalarına kuru mama ve su bıraktı. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 16 aylık pandemi sürecinde toplam 116 ton kuru mama dağıttı.

Her canlının yaşama hakkına sahip olduğu şuuruyla hareket eden Osmangazi Belediyesi, kış döneminde ise her yerin karla kaplandığı Uludağ’daki köpekleri unutmadı. İlk kar tanesinin düştüğü günden itibaren düzenli olarak oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca gördükleri can dostlara kuru mama bıraktı. Ayrıca Osmangazi Belediyesi tarafından sahipsiz köpeklerin kış aylarını tok geçirmeleri için tarafından Uludağ yolu üzerinde beş farklı noktaya yerleştirilen beslenme odakları mama ile dolduruldu.

Can dostların aç kalmasını önleyen ekipler, yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak adına da örnek bir çalışma ortaya koydu. Sokaklardaki yaralı ve hasta hayvanlar, belediye ekipleri tarafından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek tedavi edildi. Belediye ekipleri, pandemi sürecinde 5628 köpek ile 8928 kediyi tedavi ederek sağlığına kavuşturdu. Ekipler ayrıca, sokaklardaki sahipsiz köpeklere, iç ve dış parazite karşı etkili olan ilâçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire, kene gibi dış parazitler ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak, sağlıklı kalmalarını sağladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi döneminde vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının da olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Sokak hayvanları için yıl boyunca rutin olarak yaptığımız çalışmaları pandemi sürecinde yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. Yaralı ve hasta hayvanlarımızı sağlığına kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımız merak etmesin, can dostlar bize emanet” dedi.