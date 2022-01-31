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Pandemi sürecinde özledikleri dolmuşlarının maketini yaptılar

Gümüşhane’de dolmuş esnafı Kenan Çimen ve Talip Çolak, pandemi sürecinde kullanamadıkları için özledikleri dolmuşlarının maketini yaptı. Maket yapımındaki yeteneklerini keşfeden ikili, işlerini ilerleterek YouTube üzerinde açtıkları kanalla hem maketlerini sergilemeye hem de sipariş almaya başladı.

Haberde İnsan 31.01.2022, 09:27
Pandemi sürecinde özledikleri dolmuşlarının maketini yaptılar

Gümüşhane’de dolmuş esnafı Kenan Çimen ve Talip Çolak, pandemi sürecinde kullanamadıkları için özledikleri dolmuşlarının maketini yaptı. Maket yapımındaki yeteneklerini keşfeden ikili, işlerini ilerleterek YouTube üzerinde açtıkları kanalla hem maketlerini sergilemeye hem de sipariş almaya başladı.

Kent merkezinde şehir içi dolmuşçuluk yapan Kenan Çimen ve Talip Çolak ikilisi, pandemi nedeniyle çalışamadıkları 1 buçuk yıllık süreçte, özledikleri dolmuşlarının maketini yaptı. Pandeminin başladığı ilk günden bu yana en çok etkilenen sektörlerden birisi olan ulaşım sektöründe çalışan ikili, pandemiyi fırsata çevirerek maket yapmaktaki yeteneklerini keşfetti. Hobi olarak başladıkları maket yapımını ilerleterek bir de YouTube kanalı açan dolmuş şoförleri, sipariş aldıklarını da dile getirdi. Mukavva, karton, yapıştırıcı ve şeffaf cam kullanarak yaptıkları maketleri çok beğenilen Kenan Çimen ve Talip Çolak, Türkiye’nin yerli ve milli arabası TOGG’un da maketini yapacaklarını söyledi.

“Pandemi sürecinde hobi olarak başladık”

Araçlarını kullanamadıkları 1 buçuk yıllık süreçte hobi olarak bu işe başladıklarını dile getiren Talip Çolak, “Daha önce pandemide 1 buçuk yıl boş kaldığımız ve canımız sıkıldığı için hobi olarak bir şeylerle uğraşmak istedik. Bu şekilde maket otobüs gibi değişik güzel şeyler yapmak istedik hobilerimizi geliştirmek açısından. Kenan abi de yapıyordu onunla birlikte devam ettirdik. Çok soranlar oluyor ama şu an çalıştığımız ve yoğun olduğumuz için fazla cevap veremiyoruz, ilerleyen zamanlarda düşüncelerimiz var. İlk maket otobüsü yaptık. Dolmuşçuluk yaptığımız için çalışamadığımız için kendimiz bu maketleri yaparak uğraşmak istedik zaman geçirdik. Mukavva ve karton kullanıyoruz. Onun yanında yapıştırıcı, şeffaf cam gibi malzemelerle yapıyoruz. İnsanlara boş zamanlarında kendi yeteneklerini geliştirmelerini yani insanların içinde vardır böyle şeyler onları ortaya çıkarmalarında fayda var boş zamanlarını geçirmek açısından. İyi stres alıyor güzel oluyor.” dedi.

“Hedefimiz TOGG’un maketini yapmak”

Pandemi sürecinde yeteneğini farketttiğini ve kendini geliştirdiğini anlatan Kenan Çimen, “Gümüşhane’de yaşıyorum. Çocuklarımla zaman geçirirken farkına vardım bu yeteneğimin. Pandemi döneminde genellikle evde boş zamanımız oldu. Bunun yanı sıra otobüsçüydüm. Otobüsün maketini yaptım farklı şeyler yaptım çocuklarıma. Genellikle geri dönüşüm sayılabilir evde boş mukavva kağıtlarından yapabildiğimizi yapıyoruz. Maket çeşme yaptık minyatür aklınıza ne geliyorsa onu yapıyoruz. Bir arkadaşımız yönlendirdi bir video kanalı açabilirsiniz diye biz de açtık Talip Bey ile. Boş zamanlarımızı genelde burada geçiriyoruz. Kanalımızda soru soranlar olabiliyor, bize de yapar mısınız diye. Boş zamanımız oldukça kimseyi üzmemek şartıyla yapıyoruz. Kız Kulesi’ni görmüştüm ondan esinlenerek Kız Kulesi’ni yaptık. Hedefimiz yerli ve milli arabamız TOGG’un maketini yapmak, inşallah yapacağız. Herkesin farklı bir becerisi vardır yani bir el becerisi de olur farklı şeylere olur biz el becerimizi konuşturduk diyebilirim.” şeklinde konuştu.

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