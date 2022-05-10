Pandemi sonrası ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Korona virüs nedeniyle hac ve umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistan’ın kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte umreciler, 2 yıllık aranın ardından pandemi sonrası ilk defa kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Bakanlığı organizasyonuyla umre ibadeti için kutsal topraklara giden ilk kafile Ankara Esenboğa Havalimanından Cidde’ye hareket etti. Şevval umresinin ilk kafilesi 1 kafile başkanı ve 5 görevli, 4 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibi olmak üzere toplamda 171 kişiden oluştu. Umreye gidecekleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten umre yolcuları bilet, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra kuran tilaveti ve dualarla birlikte uğurlandı. 7 yaşındaki Necdet Kerem Dede ve 4 yaşındaki Yiğit Ali Dede ise kafiledeki en küçük umreciler olarak yerini aldı.

Umre yolcularını uğurlamaya gelen Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Biz sizden dua istiyoruz. Ülke olarak, ümmeti İslam olarak yapacağınız dualarda bizi unutmayın, ülkemizi unutmayın, İslam alemini unutmayın. Cenab-ı Allah yolunuzu hayırlı eylesin, Cenab-ı Allah çıkmış olduğunuz bu kutlu yolculuğu salimen gitmeyi galiben dönmeyi nasip eylesin” dedi.

İkinci defa umreye gittiği için mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Necdet Dede, “Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Diyanet işleri başkanlığımıza, hükümete çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir devletimiz var. Güçlü bir imanımız var, inşallah Allah herkese nasip eder. Hacca gittim bu ikinci umrem” diye konuştu.

Mekke ve Medine’de kutsal mekanları ziyaret edecek olan umre kafilesi, ibadetlerini gerçekleştirdikten 11 gün sonra yurda geri dönecek.