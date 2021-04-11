Pandemi Ramazan’da imece geleneğine ara verdirdi

Tokat’ta imece usulü Ramazan’a hazırlık yapan kadınlar, pandemi nedeniyle bu geleneğe ara verdi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde kadınlar Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarına hız verdi. Önceki yıllarda imece usulü ile Ramazan ayına hazırlık yapan kadınlar, pandemiden dolayı bu yıl yalnız kaldı. Karşıbağ Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Çakmak (47), eskiden mahalleli kadınlarla birlikte imece usulü ile Ramazan’a hazırlık yaptıklarını söyledi. Bugünlerde ise pandemiden dolayı sadece kızı ile birlikte iftar ve sahur hazırlığı yaptıklarını ifade ederek Çakmak, pandemiden dolayı kimsenin kimseye gidemediğine dikkat çekti. Çakmak, önceki yıllarda kadınların toplanarak imece usulü ile yufka, erişte, börek ve çeşitli hamur işleri açarak birbirine yardımcı olduğunu ifade ederek, “Bir gün birine, bir gün diğerine sıradan herkese yardımlaşma dayanışma olurdu Ramazan’a hazırlık yapardık. O yüzden şimdi pandemi olduğu için kimse kimseye gidemiyor, herkes kendi evinde bu işleri yapıyor. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz rabbim yardımcımız olsun. Kendi hazırlığımızı kendimiz evimizde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ramazan ayı hazırlıklarının ayrı bir heyecan olduğunu ifade eden Çakmak, “Ramazan ayına hazırlık ayrı bir güzel oluyor. Bunları yapmanın zorluğu yok, zevkle yapıyoruz. Dolmalarımızı sardık, işkembemizi, mumbarımızı, kelle paçamızı temizledik doldurduk buzluğa koyduk. Sahurlarda, iftarlarda bol bol tüketeceğiz. Ben özellikle severek yapıyorum. Bizim kültürümüz zengindir, o yüzden Ramazan’ın gelmesini dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.