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Pandemi döneminde SEDAŞ ekipleri elektriği kesti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri pandemi süreci olmasına rağmen, faturası 20 gün geciken esnafın elektriğini kesti. Mağdur olduğunu söyleyen Kürşat Bağadır, “Bu süreç ile ilgili ben bütün haklarımı arayacağım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) şikayet yazdım” dedi.

Haberde İnsan 11.12.2020, 14:05
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Pandemi döneminde SEDAŞ ekipleri elektriği kesti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri pandemi süreci olmasına rağmen, faturası 20 gün geciken esnafın elektriğini kesti. Mağdur olduğunu söyleyen Kürşat Bağadır, “Bu süreç ile ilgili ben bütün haklarımı arayacağım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) şikayet yazdım” dedi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde market işletmeciliği yapan Kürşat Bağadır isimli vatandaş, elektrik faturalarından birinin ödemesini 20 gün yapmadığı gerekçesi ile elektriğinin ekiplerce usulsüz kesildiğini iddia etti. Marketin elektriğinin kesilmesi sonucu mağduriyet yaşadığını aktaran Bağadır, kendisine ihbar için verilen 5 gün süreden önce elektriğinin kesildiğini ve bu süreç ile ilgili bütün haklarını arayacağını dile getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) şikayet yazdığını da söyleyen market sahibi Kürşat Bağadır, pandemi sürecinde 20 gün geçmiş bir fatura için işletmenin elektriğinin kesilmemesi, aksine kurulumların bu dönemde kendilerine biraz daha yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.

Bozulacak ürünlerimin olduğunu söylememe rağmen elektriği kestiler

Kendisine gelen faturasını ödemesi için 5 gün süresi olduğunu ve buna rağmen ekiplerin elektriği kestiğini iddia eden Bağadır, “Ekip geldi elektrik borcunuz olduğundan dolayı keseceğiz dediler ve bende elektrik borcum yok dedim. Bir tane geçmiş faturam var onun içinde 5 gün bana süre verdiler, 5 gün içerisinde yatırın dediler ve bende yatıracağım bu süre içerisinde dedim. Bize kesme emri çıkmış, elektriği kesmek zorundayız denilince, bende size böyle bir emir verilmişse o zaman kesin dedim. Ama ben bu konudan şikayetçi olacağımı söyledim ve onlarda gidip elektriği kestiler. Dolayısıyla burasının market olduğu için bozulacak ürünler var; sütler, peynirler, yoğurtlar, yağlar var dolap ürünü olanlar bozuluyor, bunu da söylememe rağmen kestiler elektriğimizi. Dolaplar çalışmayınca ürünlerde soğuk olmuyor. Kola, sütlük dolabı buradaki ürünleri almak için insanlar gelip baktıklarında ürünlerin soğuk olmadığını görünce bu durumda insanlara satış yapamıyoruz” dedi.

Bütün haklarımı arayacağım

Mağdur edildiği konu ile ilgili haklarını arayacağını belirten Kürşat Bağadır, “Bana gelen 2 fatura ve birinin günü geçmiş bana 40 gün geçtiğini söylüyorlar ama 40 değil 20 gün geçmiş aslında. 20 gün geçen bir faturayı nasıl kesiyorlar ben onu anlamıyorum, 20 gün içerisinde ödenmemiş böyle bir yerin elektriği nasıl kesilir. SEDAŞ ekipleri geldi 2 kişi ben bunlara faturayı yatıracağımı söylememe rağmen beni tehdit eder gibi konuştular. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) şikayet yazdım. Bu süreç ile ilgili ben bütün haklarımı arayacağım. Mağdur edildim, o kadar zor durumdayım ama burada bizde devletimizin yanındayız. Böyle kurumlarda bizim yanımızda olsun, biz onu bekliyoruz” diye konuştu.

Pandemi sürecinde kurumların yardımcı olması lazım

Pandemi sürecinde kurumların esnaf ve halkın biraz daha yanında olması gerektiğini aktaran Bağadır, “Sonuçta ben burada mağdur edildim, burada bütün haklarımı arayacağım. Pandemi döneminde bize de böyle kurumların yardımcı olması lazım. En azından demesi lazım 30-40 gün tamam ama 20 gün geçmiş bir tane fatura için gelip benim elektriğimi kesmeleri hoş değil. Böyle bir dönemde bir fatura için gelip iş yerinin elektriği kesilmemeli, ben onu söylüyorum. Pandemi döneminde esnafımızın ve halkımızın yanında olması gereken kuruluşlar, böyle durumlarda biraz daha iyi niyetli olabilirler. İnsanları zor durumda bırakmamaları gerekir, beni bugün çok mağdur ettiler, dilerim benden başka insanlar böyle bir sıkıntı yaşamaz” ifadelerini kullandı.
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