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Pandemi de intiharlar 3 kat arttı

Uzman Psikolog Hatice Ağkaş, pandemi döneminde intihar vakalarının üç kat arttığını belirterek, pandemiden en fazla etkilenenlerin kentte yaşamak zorunda olan insanlar ve kadınların olduğunu söyledi.

Haberde İnsan 30.10.2021, 18:18
Pandemi de intiharlar 3 kat arttı

Uzman Psikolog Hatice Ağkaş, pandemi döneminde intihar vakalarının üç kat arttığını belirterek, pandemiden en fazla etkilenenlerin kentte yaşamak zorunda olan insanlar ve kadınların olduğunu söyledi.

Uzman Psikolog Hatice Ağkaş pandemi döneminde artan intihar vakaları ve yaşanan aile içi olumsuzluklara değindi. Ağkaş, “Kapanmayla beraber çocuklar evin içerisinde kaldı. Babalara baktığımız zaman iş yerlerine gidiyorlardı, bazı işler evden yapılmaya başlandı. Evde anne, baba, çocuk ister istemez hep beraber kalmaya başladı. Bu da insanların tahammül sınırlarını azaltma durumuna geldi. Baktığımız zaman sosyal ilişkiler kısıtlanmaya başladı. İletişim kurduğumuz tek alan evinde içerisindeki alanlar oldu. Karı-koca ilişkileri de çok yoğun bir şekilde etkilendi. Babalar bir şeye sinirleniyorlar, bunun çıktısını kadınlarda görüyorlar. Çocuklar sinirleniyor, anneler sinirleniyor bunun çıktısı olarak da aile içi şiddet giderek arttı. Verilere baktığımız zaman istismar oranları dünyada yüzde 500 oranla artmaya başladı. Böyle olduğu zaman kaygı arttı, geçimsizlik arttı’’ dedi.

En çok kadınlar ve kentte yaşayanlar etkilendi

Psikolog Hatice Ağkaş, pandemi döneminden en çok etkilenenlerin kentte yaşmak zorunda olanlar ve kadınlar olduğunu belirterek, “İzolasyon sorunlarına baktığımız zaman en başta artan sebeplerden bir tanesi intiharlar oldu. Evin geçimini sağlayan bireyler yani babalar işsiz kalmaya başladı. Bir erkek için evin giderlerini karşılayabilmek, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek birinci öncelikti. Verilere bakınca bir baba sorumluluğunu yerine getiremiyorsa hayat damarlarından birisi kopmuş vaziyette oluyor ve kendini yetersiz hissetmeye başlıyor. Tahammül seviyesi de git gide artıyor. Artık evinin giderlerini de karşılayamıyor, kendisini de yetersiz görmeye başlıyor. Sonuç olarak hayatına son verme yönetimini seçiyor. Pandemi de en fazla satışın arttığı şeyler alkol, sigara ve madde bağımlığı oldu. İnsanlar kaygıdalar, stresteler ve de bir çıkmazsın içerisinde görüyorlar kendilerini. Bundan uzaklaşmak için kendilerini uyuşturma yolunu seçiyorlar ne yazık ki. Ev içi sıkıntılar artıyor ve kendilerine moral bulabilecek bir kaynak bulamıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar, güneşe maruz kalamıyorlar, yürüyüş yapamıyorlar, böyle olunca bu stres evin içerisinde hapsolmuş oluyor. Baktığımız zaman yaygın korku, yalnızlık bunun bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor. Pandemiden en fazla etkilenen kentte yaşamak zorunda olan insanlar ve kadınlar oldu. Belli iş grupları kapansa bile yine işe giden erkekler var ama kadınlar hep evin içerisinde’’ şeklinde konuştu.

İntihar vakaları üç kat arttı

Ağkaş, pandemi sürecinde intihar vakalarının üç kat arttığını söyleyerek, “Bazı veriler pandemi de intiharların 3 kat arttığından bahsediyor. Yüzde 2’lik durumlardan yüzde 10’a çıktığı bahsediliyor. Şuan elimizde sadece pandemiden dolayı intiharların arttığı veriler yok ama arttığından hepimiz hemfikiriz. Özellikle sağlık çalışanları ve pandemi döneminde çalışan gruplar çok fazla etkilendi. Mesai süreleri ve iş yoğunlukları arttı. Sağlık çalışanları ölümle hep yüz yüzeler bu da onlarda yoğun bir baskıya neden oldu. İnsanlara baktığımızda normalden daha fazla temizlik takıntılar olmaya başladı. Bu takıntılar da panik atağa sebep oldu. İnsanlarda büyük kaygılar var. Ölüm korkusu ve yaşam mücadelesi arasında ikilemde kaldı insanlar. Birinci öncelik özellikle yetişkinler ve çocuklar için kendini geliştirme. Pandemi hayatımızı öyle etkiledi ki boşanma oranları yaklaşık 5 kat daha arttı. İnsanlar artık birbirine tahammül edemez seviyeye geldi. Bunun başında da zaten iletişim problemleri var’’ dedi.

(MTV-GF-

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