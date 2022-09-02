Palen Doğalgaz’dan akıl dışı uygulama

Erzurum’da doğalgaz dağıtım şirketi Palen Doğalgaz ilginç uygulamaları ile vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Abonelik konusunda vatandaşlara adeta saç baş yolduran şirket yönetimi, özellikle abonelik konusunda yaptığı ilginç uygulamalarda vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Özellikle abone ve devirlerle kesme ve bağlama yapmayı zorunlu hale getiren şirket, abone olan vatandaşların bile gazını keserek vatandaşları gazsız bırakıyor. Abonelik uygulamalarında akıl dışı uygulamalarda dikkat çeken firma vatandaşları canından bıktırdı.

Doğazgal aboneliği yapan vatandaşlar, “Mevcut abonelik yapılmasına rağmen gaz kesildi. Sonra müracaat edilerek tekrar gaz açılması için randevu alınması isteniyor. 5 gün içerisinde yeniden gelip kestikleri gazı vereceklerini söylediler. Burada ikamet ediliyor. Gazı kesip abonelik olmasına rağmen yeniden bağlamak için yapılan uygulamaya anlam veremedik. Vatandaşı kolaylık değil zorluk çıkarılıyor” diye konuştular.