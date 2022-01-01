Palandöken’de meşaleli yılbaşı coşkusu

Erzurum Palandöken Dağı’nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki yeni yıl kutlamaları eksi 15 derecede başladı. Doyasıya eğlenen yerli ve yabancı turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadı. Gecede özellikle İran, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, 2022 yılına mutluluk içerisinde girdi.

Gece kayağı için elverişli pistlere sahip olan Palandöken’de meşaleli kayak gösterisi turistlerden tam not aldı.