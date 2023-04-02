Palandöken’de hafta sonu kayak coşkusu

Erzurum’da son bir haftadır etkili olan kar yağış Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak severleri sevindirdi.

Kar yağışının ardından pistler yeniden beyaza bürünürken kayak severler hafta sonunda kayağın keyfini doyasıya yaşadı.

Mart ayı sonu itibariyle sezonu kapatmaya hazırlanan işletmeler yağan kar ile birlikte sezonu bayrama kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Hafta sonu Palandöken’de kayak keyfi yaşayan Berat Gündoğdu; “Pistler harika, tatilin keyfini çıkarıyoruz. Hava mükemmel pistlerdeki kar durumu da çok iyi” diye konuştu.