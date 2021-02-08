Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde snowboardçuların gece kayağı gösterisi nefes kesti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce ışıklandırılan pistlerde gece kayağı yapan kayak severler Palandöken’e hayran kalıyorlar. Kayak Merkezinde yapılan çalışmalarla yeni vizyonu ile büyüleyen Palandöken kayak severlerin gözdesi oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan gösteride, “Türkiye’nin en güzel kristal karı şüphesiz Palandöken’de. Peki en uzun gece kayak pistinin Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde olduğunu biliyor muydunuz? Çok daha fazlası için sizi Palandöken’e bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.