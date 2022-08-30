Pakistan’da selden etkilenen bölgelere insani yardım

Pakistan’daki sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde içerisinde 500 ton yaşam malzemesinin yer aldığı “İyilik Treni” Ankara Garı’ndan törenle uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bir araya gelen sivil toplum kuruşlarının desteğiyle hazırlanan trenin içerisinde çadır, gıda kolileri, bebek mamaları, tıbbi malzeme ve giyim malzemeleri bulunuyor.

Törenle uğurlanan “İyilik Treni” selden etkilenen binlerce insana hayati malzemeler taşımak için Pakistan’a doğru yola çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yola çıkan “İyilik Treni” ile birlikte şu ana kadar yardımları taşıyan 6 uçak, 1 İyilik Treni ve Yerelden temin olmak üzere bölgeye; 5 bin 120 adet aile tipi çadır, 7 bin 990 adet battaniye ve yastık, 9 bin 864 adet gıda kolisi, 3 bin 935 birim muhtelif gıda, 2 bin adet bebek maması ve hijyen seti 1 bin 320 koli giyim malzemesi, 426 bin birim tıbbi malzeme gönderildi.

Toplamda bölgeye 30 Ağustos tarihi itibariyle; 5 bin 120 adet çadır, 7 bin 990 adet battaniye ve yastık, 9 bin 864 adet gıda kolisi, 3 bin 935 birim muhtelif gıda, 2 bin adet bebek maması ve hijyen malzemesi, 1 bin 320 koli giyim malzemesi ve 426 bin birim tıbbi malzeme sevk edildi.

30 Ağustos tarihinde 1 uçak ile arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50 adet motorlu bot, çadır, mutfak seti ve battaniye gönderilmesi planlanmaktadır.

AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 STK görevlisi olmak üzere toplamda 20 kişi Pakistan’da görev yapmaktadır.

AFAD Başkanlığımızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü trenlerle ve Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla yardım malzemesi sevk edilmesine yönelik yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde; hava köprüsü oluşturulmuş olup nakliye uçakları ve İyilik Treni Seferlerine devam edilecektir. Aynı zamanda, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecektir açıklaması yapıldı.