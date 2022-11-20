Özlem duyduğu köy hayatını şehrin ortasına taşıdı

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Elazığ’da çocukluk hayali olan bir orman oluşturmak için kolları sıvayan 74 yaşındaki İsmail Yılmaz, çorak arazideki taşları tek tek toplayıp önce kule yaptı, sonrasında alanda onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Taşlık tepeyi tek başına 1 ayda dümdüz ederek fidanlık alana çeviren 4 çocuk ve 10 torun sahibi İsmail dede, bu süre zarfında yaklaşık 15 kilogram vermesine rağmen yılmadan fidanları toprakla buluşturdu. Özlem duyduğu köy hayatını şehrin ortasına taşıyan İsmail dede, tek amacının gelecek nesillere yeşil bir alan bırakmak olduğunu söyledi.

“Çalıştığım için 90 kilogramdan 75 kilograma kadar düştüm”

Hayır için fidanları toprakla buluşturduğunu dile getiren İsmail Yılmaz, “Nerden bakarsan bak yaklaşık 100 tane küme taş topladım. Hayır için buraya badem, çam ve ne bulursam ektim. Şimdiye kadar buraya badem, ayva, üzüm, sumak, çam, alıç meyvesine kadar fidan diktim. Yeşillik olsun ki, memleketimiz hoş olsun. İnsanlarımız buraya gelip dinlensin. Çalıştığım için 90 kilogramdan 75 kilograma kadar düştüm. Ekeceksin ki biçeceksin. Buradan torunlarımız, evlatlarımız ve komşularımız var, herkes faydalansın” dedi.

“Buradan bakınca şehir ayaklarının altında gibi”

Gücü yettiğince taş toplayıp fidan dikeceğini belirten Yılmaz, “Allah fikri verdi, ben de gelip burada çalışmaya başladım. Allah’ın işi yoksa bu dağ benim neyime gerek. Canım sıkılıyor gelip burada eğleniyorum, fidanlara bakıyorum ve yol yapıyorum. Buradan bakınca şehir ayaklarının altında. Buralar çok güzel, buraya bir çeşme yapılsa çok memnun olurum. Fidanların suya ihtiyacı var. Bu fidanları ben ektim, parasız bakacağım hayır için. Peygamber Efendimiz demiş ki son nefesinize kadar ağaç dikin. Yazın arkadaşlarla kulübede oturacağız, burayı çay içeceğimiz bir yer yapmak için yaptım” diye konuştu.