(Özel) Yerelde 10 bininci köşe yazısını yazdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yerel yayın yapan Körfezde Olay Gazetesi’nin köşe yazarı 80 yaşındaki Uğur Tarıman, meslek hayatında 10 bininci yazısını kaleme alarak yayınladı.

1971 yılında İstanbul’da gazetecilik hayatına başlayan ve çeşitli gazetelerde haberler ve köşeler yayınlayan Uğur Tarıman, son 27 yıldır Edremit ilçesinde düzenli olarak okurları ile buluştu. Uğur Tarıman Körfezde Olay Gazetesi’nde meslek hayatının 10 bininci yazısını kaleme aldı. Yazı İşleri Müdürlüğünü Kezban Ceren Yıldırım Köse’nin yaptığı gazetede 20 yılı aşkın bir süredir her gün düzenli olarak Tel Tel ismini verdiği köşesini yayınlayan Tarıman, “Edemit’te Olay Gazetesi’nde 26 yıl oldu aşağı yukarı. 26 yıldır her gün yarım sayfa köşe yazısı yazıyorum. Benim siyasetle işim olmaz. Siyaseti sevmiyorum. Ben, halkan sesi olmayı tercih ettim. Devamlı sokakları izledim. 8-9 konuyu kısa ve öz olarak yazdım ve yazmaya da devam ediyorum” dedi.

80 yaşında halen günlük olarak köşe yazısını gazeteye giderek yazmayı tercih eden Uğur Tarıman, “İstanbul’u kenara bırakırsak 27 senedir buradayım. Star gazetesi, o gazeteden sonra yerel gazete çıkartma teşebbüsümüz oldu. Onu da dahil edersek şu anda 10 bininci yazıya ulaşmış durumdayım” dedi.